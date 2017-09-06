Майдан "За доступный автомобиль"

Починаючи з четвертої ранку шостого вересня автомобілі на європейських номерах починають блокувати проїзд вулицею Грушевського в районі готелю "Київ". Колона машин розтягується вздовж усього Маріїнського парку. На відео підготовки до акції один з учасників пояснює, що домовилися до 8-ї ранку залишити для проїзду по одній смузі в обидва боки.

В іншому відеозверненні організатори акції попереджають киян: проїзд вулицею Грушевського буде перекритий.

Організатори пояснюють: вдатися до таких дій автовласникам довелося через те, що влада їх не чує.

Напередодні на позачерговому засіданні робочої групи Комітету ВР з питань податкової та митної політики вони чули розмови лише про запобіжники: обмеження та покарання для власників автівок на єврономерах. Попри це, організатори акції сподівалися на узгоджене з ними рішення Кабміну, яке уряд міг ухвалити на своєму засіданні у середу.

Діалогу з владою не виходить. Тож акція буде тривати не один день, попередили на самому початку організатори. Також вони нарікали на рішення депутатів не виходити на зустріч з протестувальниками.

Ближче до 8-ї ранку столичні водії відчули на собі наслідки блокування Грушевського. У центрі швидко з'явилися величезні затори. Адже попри анонси та попередження, багато хто таки намагався проїхати повз Кабмін та Верховну Раду.

Поліція перегородила рух поблизу стадіону "Динамо" та станції метро "Арсенальна".

"Вказівка нікого не пускати", – щоразу пояснював кожному наступному водієві поліцейський на перетині вулиць Грушевського, Мазепи та Московської.

Втім, жорстка вказівка "нікого не пропускати" не спрацьовувала. По кожній машині поліцейські вирішували окремо, що з нею робити.

Ось один водій демонструє посвідчення. "Пропускай", – каже керівник групи поліцейських.

Наступний водій на пальцях пояснює, що зверне з Грушевського на наступному повороті. "Пропускай", – йде чергова вказівка.

Без жодних запитань пропускали машини на європейських номерах. Щоправда, лише після перевірки вмісту багажника.

Проте більшість автівок поліцейські все-таки розвертали. "Там все заблоковано", – намагалися пояснити правоохоронці. У відповідь чули прокльони.

Така сама картина спостерігалася й внизу Грушевського.

При цьому центральна частина перекритої поліцейськими вулиці Грушевського була вільною для проїзду – протестувальники так і залишили свої автівки на узбіччі.

Найчастіше серед автівок зустрічаються литовські номери. Далі по кількості – польські. Зовсім рідко можна зустріти номери Словаччини, Естонії, Болгарії.

Один з протестувальників – Олексій з Богуслава, що на Київщині. На акцію він виїхав ще о першій ночі.

Хлопець каже, що за рік поміняв декілька авто на іноземних номерах.

"Першою була "Шкода Фабія", – згадує Олексій. – Я продав свою "Таврію" і взяв "Фабію" в універсалі 2005 року повністю в ідеалі".

Але ближче до літа Олексій її поміняв, бо для подорожі на відпочинок з 9-місячної дитиною потребував машину з кондиціонером.

"Продав "Фабію", і за ті самі кошти взяв з кондиціонером. І я собі комфортно з родиною поїхав на відпочинок", – пояснює протестувальник.

До акції Олексій долучився, бо хоче "достойного розмитнення". Як у Європі.

"У тій самій Молдові чи Білорусі розмитнення коштує від 50 до 200 євро. Чому тоді у нас розмитнення коштує завеликі гроші? Якщо взяти один автомобіль, то в нас розмитнення коштує 5 тисяч євро, а у них – 200. Чим ми відрізняємося від людей тих країн?" – запитує Олексій.

Олексій з Богуслава

Під Кабміном припаркував свій "Смарт" Володимир зі Сміли Черкаської області. Про акцію він дізнався з інтернету – вирішив підтримати. Адже чим більше учасників протесту, тим легше вести перемовини з владою, вважає водій.

"Ми відстоюємо своє право: кожному українцю доступну автівку", – пояснює головну мету акції Володимир.

Свою машину на литовських номерах він купив за тисячу євро. Перераховує переваги: дешева, мало "кушає", можна де завгодно припаркуватися. До цього водій їздив на авто з українськими номерами.

Організатори акції протесту анонсували 100 тисяч учасників. До Грушевського 6 вересня доїхало з-пару тисяч.

"Серце" мітингу – під стінами Верховної Ради. Тут встановили сцену, організували шумову підтримку.

"Ви вражаєте! – вигукує зі сцени представник профспілки таксистів Василь Попик. – Ця площа вже забула, коли сюди приїжджали люди за ідею. Не за гроші, а за ідею. Ви молодці!"

При цьому профспілковий діяч обіцяє відстояти у новому законі "Про таксі" норму про дозвіл на перевезення пасажирів і власникам автівок на іноземних номерах.

Ще один активіст, Максим Бутко розповідає, що на акції різні громадські активісти вирішили не використовувати свої прапори, а вийти під єдиними – "Авто Євро Сили".

"Згадайте, як починався Майдан у 2013-му році. Не було жодної політичної вимоги, – переконує зі сцени Бутко. – Були вимоги лише "жити краще". Сьогодні тут немає жодної політичної вимоги. Тільки бажання українців жити в європейській державі по-європейські".

На самій сцені вивісили 5 вимог: доступне розмитнення, скасування обмежень "Євро-5", скасування обмежень на перепродаж автівок, спрощення механізму розмитнення та дієвий механізм розмитнення вже ввезених авто.

Окремі учасники акції мають додаткові вимоги. Відповідні плакати також підготували організатори акції. Олександр з Прилук, що на Чернігівщині, взяв собі гасло "Стоп репресіям". Чоловік пояснює, як розуміє цю вимогу.

"От, кажуть про вимогу стандарту "Євро-5" для автівок на європейських номерах. Але ж їздять "копійки" – хіба вони не забруднюють навколишнє середовище? Забруднюють. А репресують лише нерозмитнені автівки", – обурюється Олександр.

Його товариш Кирило має своє розуміння репресій українських водіїв.

"Чому ми, українці, маємо їздити на "Ланосах"? – запитує Кирило. – Це вже нас утискають. Чому вони мають їздити на "Ауді" та "Мерседесах" по 120 тисяч євро – а ми на "Тавріях", які коштують 3 тисячі доларів, а по факту їх продають по 7? Чому ми маємо їздити на "Ланосах", які в Росії коштують 5 тисяч доларів, а український ринок нам пропонує за 10 тисяч? Це репресія? Репресія."

Олександр з Прилук

Серед учасників акції виділяється чоловік з саморобним плакатом. Він представляється Володимиром зі Львова.

"Тавролет – це український "автопром у вакуумі", через який у нас великі мита та акцизі. Ми ніби підтримуємо українського виробника. А кабріолет – це як свобода молодої людини", – пояснює Володимир своє гасло.

Володимир зі Львова

Від інших учасників акції протесту Володимир вирізняється ще й тим, що має автівку на українських номерах. Пояснює, що приїхав на акцію підтримати власне ідею розмитнення іноземних машин – щоб процедура була такою ж, як у Польщі, Литві, Грузії.

"У Польщі люди мого віку не думають про авто, як про якусь розкіш. Це те, чого ми хочемо і в нас. Хотілося б, щоб українець міг купити авто за ті ж гроші, що й поляк. Те, що купують за півтори тисячі доларів у Польщі – у нас продають за 4-4,5 тисячі", – пояснює львів'янин.

Купити автівку дешевше можна й уже зараз – але на європейських номерах. Такий варіант Володимир не розглядає. Бо це буде пов'язано з певними стресами, вважає водій.

"Нині є тиск на людей, які їздять на іноземних номерах. Є рейди поліції з фіскальною службою. Є нюанси, що це не зовсім законно. З іншого боку, і українець не зовсім має право перебувати за кермом такої машини. Хоча й його не мають права перевіряти. А ще є люди, які заїжджають за умовою транзиту – і затримують виїзд, потім сплачують штраф або оскаржують штраф в суді. Я за те, щоб мати прозорі правила гри", – розкриває усі "стресові" нюанси Володимир.

При цьому львів'янин таки має плани купити машину за кордоном. Але – лише після лібералізації.

"Після лібералізації обов'язково куплю собі автівку в Європі. Я сам поїду в Німеччину – і виберу. Маю попередній список з 5 автомобілів", – ділиться планами водій.

Протягом дня представники протестувальників вели переговори у ВР з нардепами Комітету з питань податків та митної політики.

І хоча зі сцени під парламентом продовжували лунати заклики про безстроковість акції – водії потроху таки роз'їжджалися.

Уже під кінець робочого дня вулицею Грушевського можна було вільно проїхати.

Уже присмерком на сцену вийшли організатори акції протесту. Переказуючи подробиці переговорів, вони повідомили: до Ради їде Ніна Южаніна (голова комітету ВР з питань податкової та митної політики – УП), щоб підписати меморандум. При цьому власників автівок на іноземних номерах не влаштували певні озвучені позиції.

"А нам потрібен цей меморандум?" – вигукнув один з протестувальників.

"Якби нас сьогодні прийшло хоча б 40 тисяч, то ми пішли б з переговорів з розтаможкою за 500 євро. Але реально нас прийшло 3 тисячі. І вони побачили, що з нами можна й не рахуватися", – підсумував Михайло.

"Позитив акції у тому, що нас хоча б почали слухати. Раніше такого не було", – додав інший організатор зі сцени.

Дотискати депутатів протестувальники вирішили у четвер. Для цього – залучити більше людей.

"Якщо нас буде 50 тисяч, то питання швидко вирішиться на нашу користь", – заявив у відеозверненні один з організаторів акції протесту.

Олексій Братущак, УП

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