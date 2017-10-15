"Бандера – наш герой. Покрова – наш праздник", "Один язык – одна нация", "Авакова, собаку, повесим на гилляку", "Власть идиотов садит патриотов", – под такими лозунгами 14 октября прошел "Марш славы героев" в Киеве.

Он стал рекордным по количеству участников за последние 12 лет. Представители "Свободы", "Национального корпуса", "Правого сектора", ОУН, КУН и С14 прошлись с факелами по центральной части Киева – от парка Шевченко до Контрактовой площади ( около 5 километров – УП).

Шествие в Киеве объединило несколько поводов: Покрова, День защитника Украины, День казачества и 75-летие создания УПА. Несмотря на тревожные ожидания, которые озвучивали некоторые СМИ, суббота прошла без эксцессов. За порядком в центре столицы следили 4,5 тысяч полицейских, а в марше приняли участие порядка 10 тысяч человек .

Патриотов привозили организованно из всех регионов страны. Больше всего "штыков" удалось призвать "Национальному корпусу" Андрея Билецкого и "Свободе" Олега Тягнибока. Среди поклонников Билецкого оказалось много молодых и совсем юных людей. Среди сторонников Тягнибока – людей среднего возраста и пенсионеров.

Корреспондент "Украинской правды" провел с участниками марша один день, чтобы разглядеть лицо украинского национализма.

Марш на стиле

– Сва-рог… Дядь, а ты знаешь, кто такой Сварог?

Название придорожного кафе, мелькнувшего на трассе Чернигов-Киев, вызывает оживление в салоне.

– Это, дядь, воин такой был, князь.

– Сам ты князь, дядь. Это же бог самый главный у наших предков.

– Как Иисус, дядь? (смеется).

– Нет, придурок. Сварог с Перуном у "Азова" в почете.

На двоих этим "дядям" не больше 36-38 лет. В субботу, 14 октября, они едут в автобусе, заполненном такими же молодыми, как они, людьми.

Каждый второй – на верном стиле. New Balance, Saucony, Jack Wolfskin, Сropp, Svastone. Подкатанные до щиколоток штаны, кепки, кроссовки, камуфляжные принты, рюкзаки – парни (и немного девчат тоже) едут на "Марш Славы Героев" в столицу.

Их собрали в центре Чернигова, недалеко от ночного клуба "Диамант", в субботу, в 11 утра. Судя по разговорам, для большинства – это далеко не первое участие в акции ультраправых патриотов. Некоторые еще в совсем юном возрасте стояли на киевских баррикадах в 2014-м.

Съездить на марш в Киев 14 октября мог каждый желающий – без фейсконтроля и знания десяти заповедей украинского националиста. Соцсети пестрили объявлениями от "Национального корпуса" с телефонами организаторов. Нужно было только позвонить и застолбить место, как и сделал корреспондент "Украинской правды".

Евгений Руденко

Евгений Руденко

Татьяна, лет 45-ти – одна из тех, кто захотел провести выходной в столице. Она заметно выбивается из собравшихся – одета так, будто собралась в театр или музей.

– Хлопцам на фронте тяжело, вот и решила поехать в Киев, как-то их поддержать, – объясняет она приятным интеллигентным голосом. – Прогуляюсь с молодежью, заряжусь от них позитивом. Да еще и Майдан с Крещатиком посмотрю.

Чернигов – один из нескольких десятков населенных пунктов разных регионов страны, откуда людей свозили в столицу. В одном только Чернигове, соседних Корюковке и Талалаевке нашлось примерно 120 желающих. Для них организаторы акции заказали три автобуса.

Похоже, для многих поездка стала возможностью интересно провести время.

– Дома делать нечего, – говорит студент Коля. – А тут движ бесплатный предлагают. Лучше движ, чем компьютер или бухло, так ведь?

– А родители знают? – спрашиваю.

– Батя в курсе. А маме сказали, что на экскурсию еду.

Маме Коля почти не соврал.

– Ребята, минуточку внимания, – перебивает девушка Ксения, занимая позу стюардессы. – Через пару часов мы приезжаем в Киев. У вас всех будет время прогуляться по центру. Но далеко не разбредайтесь, слышите? Я вас ловить не буду. Запишите мой номер, пожалуйста. К 16.00 собираемся у памятника Шевченко.

Эльдар сарахман

евгений руденко

Дмитрий Ларин

Хоть присутствующие и пытаются выглядеть старше своих лет, употребляют в обращении позывные (Ярый, СС), со стороны выглядят обычными подростками. В пути лютые националисты едят печенье и сырые сосиски: "Держи, дядь, мама в дорогу дала", запивают его "Живчиком" и обсуждают последние музыкальные релизы из "Вконтакте": "А ты "Молодость 97" от T-Fest уже заценил?" Говорят преимущественно на русском языке.

Позы, лица и жесты меняются, как только автобус проезжает Дарницкий мост, и поднимается на печерские холмы. Кто-то надевает балаклаву, кто-то начинает щелкать суставами пальцев. Видно, что все эти "бойцовские" движения ребята выучили давно.

– Нам петарды хоть дадут повзрывать? – смеется один из пассажиров. – Я ради них только и еду.

Ярош, Тягнибок и "классная баба" Грибаускайте

Участников марша высаживают в районе Владимирского собора и станции метро "Университет".

– Как пройти в парк Шевченко? – спрашивают люди, выходящие из автобуса со львовскими номера.

– Иди прямо, до первого мусора, – отвечает мужчина с флагом "Свободы". – Как только мусоров увидишь, парк и начнется.

Из микроавтобусов, припаркованных напротив Владимирского, вытаскивают новые факелы с гладким белесыми древками и сверкающими жестяными банками на конце. Их берут в охапки и несут в парк, складывают в несколько рядов сбоку от застывшего Шевченко.

евгений руденко

евгений руденко

эльдар сарахман

Напротив юных парней и девушек в свежих ветровках с надписью "Национальный корпус" быстро собираются сочувствующие. Они с интересом наблюдают, как факелы набивают тряпьем и заливают бензином. Так, один за другим, формируется колонна из трехсот факелоносцев, которая позже разукрасит ночной Киев первобытным огнем.

– А можно мне факел? – спрашивает юная девушка.

– Вот вступишь в "Нацкорпус", тогда и факел тебе будет.

К 16.00 весь парк и окрестности заполняют тысячи человек. Людей действительно много. Большинство – молодежь. Некоторые вряд ли еще закончили школу. Но изредка встречаются и пенсионеры. Ведут себя шумно и активно.

Дмитрий Ларин

Дмитрий Ларин

Дмитрий Ларин

– Сыночек, говорят, если бы не Дима Ярош, Путин был бы в Киеве, – перекрикивает музыку Христина Яковлевна. – Страх-то какой! Я все революции прошла – и Народный Рух, и Оранжевую, и в 2014-м. Украинка я от дедов и прадедов. Больно мне, что в стране творится. Много умных патриотов, но их к власти не пускают.

– Это вы о Тягнибоке? – интересуюсь.

– А чем тебе Тягнибок не угодил? – встревает Вера из Винницы. – Я – "свободовка" до мозга костей. Будем уничтожать олигархов и коррупцию. Я с Гройсманом еще в 2006-м встречалась. Но он меня с активистами не услышал. Премьером стал, на жизнь сквозь долляры смотрит. Вы про 25-й кадр, нейролингвистическое программирование слышали?

– Я вот что тебе скажу, – перебивает Веру 80-летний Николай, ее побратим по партии. – Наш президент за каждого пацана ответит. Это – заказная война, они просто уничтожают белых людей. У меня внуки, правнуки, и я не хочу, чтобы они дальше в этом вранье утопали.

– А я считаю, что пример с литовцев нужно брать, – говорит Александр Коцюбинский из Днепра. – Грибаускайте – классная баба. Когда она свой срок закончит, ее нужно ставить вместо Пети.

Евгений Руденко

Евгений Руденко

Евгений Руденко

Александр пришел на митинг патриотов вместе со своим однодумцем Сергеем Титаренко. Сергей – россиянин, переехал в Украину 25 сентября. В его руках – красно-черный стяг. Говорит, не хочет больше жить в сумасшедшем доме.

– Меня ФСБ на полгода закрыло, я сидел в Краснодаре там, где ваш Гриб сейчас, – рассказывает он собравшимся. – Они из меня сделали экстремиста из-за того, что я поддержал Украину в соцсетях. Предлагал судить Путина за военные преступления: за вторжение в Украину, за сбитый малайзийский "Боинг". Больше в Кацапию я не вернусь. Разве только хлопцы из "Азова" и "Правого сектора" там не окажутся, и в гости меня не пригласят.

Пока люди обсуждают повестку дня и геополитику, вокруг слышатся последние команды и наставления перед маршем.

– Внимание, берем факелы, выстраиваемся в колонну, двигаемся по Шевченко – на Крещатик и Майдан. Затем по Сагайдачного спускаемся на Контрактовую. Там будет концерт группы "Кому вниз". Вопросы есть?

– Какая-какая группа? Коммунист?

– Я тебе сейчас дам, бл*дь, коммуняку. Слава нації!

– Смерть ворогам!

Дмитрий Ларин

ДМИТРИЙ ЛАРИН

Балаклава для 11-летнего

Приехавшие в центр Киева из регионов растворяются в толпе людей с разной символикой. Заметней всех – представители "Национального корпуса" и "Свободы". Их дополняют члены "Правого сектора", ОУН, КУН и С14.

– В цьому році марш особливий, тут представники всіх націоналістичних та патріотичних сил – докладывает с постамента памятника Шевченко лидер "Свободы" Олег Тягнибок. – У березні ми підписали маніфест, тож тепер ми єдина сила, яку чекала країна.

Митинг, во время которого выступают глашатаи патриотических сил, затягивается. Народу явно не терпится пройтись маршем по сердцу столицы.

Тягнибок и его соратники продолжают озвучивать в микрофон достижения националистов. Среди них: официальный статус праздника 14 октября, а также переименование улиц и проспектов.

– Ми змусимо Порошенка повернути звання героїв України Шухевичу та Бандері, які вкрав Янукович, – обещает Тягнибок, срывая шквал аплодисментов.

Колонна, начавшая движение ближе к 18:00, растягивается от парка Шевченко до Украинского Дома на Европейской площади.

– Хлопцы, а почему вы лица под масками прячете? – интересуются отдельные прохожие.

– Потому что нас из универа погонят, – отвечают из колонны.

Евгений Руденко

Евгений Руденко

Первые три факела загораются перед Бессарабкой, у снесенного в конце 2013-го памятника Ленина. Их держат 14-летний Богдан, 13-летний Славко и 11-летний Вова.

То, что мальчики становятся первыми, вряд ли случайно. Взрослые патриоты помогают журналистам отойти аккуратно в сторону, и фотографировать юных националистов, сколько им вздумается. В этот момент вспоминаются слова Тягнибока, сказанные с трибуны часом ранее: "Не посрамим память наших героев, защитим будущее наших детей – вот лозунг сегодняшнего праздника".

Дмитрий Ларин

Дмитрий Ларин

Дмитрий Ларин

На вопросы УП ребята отвечают уверенно, со знанием дела. Видно, что наслаждаются вниманием журналистов.

– Мы здесь, потому что хотим поддержать наших бойцов в АТО, – говорит 14-летний Богдан. – Чтобы они не сдавались, продолжали воевать. Факел – символ поддержки. Я был три года назад на 105-летии Бандеры. Меня снимал один человек с "России 24", сделал плохим человеком в сюжете. Но я – хороший на самом деле.

– А что о Бандере знаешь?

– Он – самый известный человек в стране, как и Богдан Хмельницкий с Шухевичем. Они изменили Украину.

– А родители в курсе, что вы здесь?

– Да. Они у нас в "Правом секторе" и "Свободе".

К беседе подключается 11-летний Вова с балаклавой на голове.

– Наверное, я больше патриот, а не националист, – серьезно размышляет мальчик. – Патриот – это тот, кто уважает Украину. Я первый раз на таком масштабном празднике, мне тут нравится. Праздную Покрова, День защитника и День казачества. А балаклаву надел, потому что это символ борьбы с Россией. Мы хотим, чтобы наша страна была свободной, чтобы никто на нее не нападал, и чтобы она была в ЕС.

После 18:00, на подходах к Майдану колонна взрывается петардами, горит фаерами и факелами. Она, как удав, гипнотизирует посетителей кафе и бутиков. Идущих снимают сотни камер, смартфонов и несколько дронов. Многие присоединяются к шествию, чтобы пройти вместе – до Контрактовой площади. Кто-то толкает вперед коляску с ребенком.

ДМИТРИЙ ЛАРИН

ДМИТРИЙ ЛАРИН

ДМИТРИЙ ЛАРИН

В толпе замечаю горстку тех, с кем приехал сюда днем из Чернигова.

– Я же тебе говорил, что движ будет, – возбужденно говорит тот самый Коля, мама которого думает, что сын на экскурсии.

– Тебя ребята впереди колонны не напрягают? – интересуюсь. – Там же политики. Вроде как теперь мы за них подписаться должны, нет?

– Да пох*р, – машет рукой Коля. – Главное, я, ты, он, она показали бойцам, что о них не забыли. В этом вся суть. А Тягнибок с Билецким пусть сами со своими делами разбираются. Им видней.

Дмитрий Ларин

ДМИТРИЙ ЛАРИН

Дмитрий Ларин

Эльдар Сарахман

Шествие заканчивается в 19:00, у сцены, установленной возле Подольской ратуши.

– Внимание, баннеры и флаги подносите к машине с озвучкой, складывайте там, – кричат в мегафон. – Факелы выбрасывайте в мусорные баки не перекрестке улиц.

На концерт "Кому вниз" остаются в основном киевляне. Тем, кого привезли в столицу, не до концерта – впереди дорога домой. Они торопятся в метро. Быстро заполняют станцию "Контрактовая", почти на час создав давки в вагонах. Люди спешат к своим автобусам, ждущим в районе "Льва Толстого", парка Шевченко и "Университетской".

– Не очень-то погулять успели, да, брат? – вздыхает один из молодых патриотов. – Теперь до Шостки переть еще четыре часа.

– Да, в полночь примерно будем дома, – отвечает его друг. – В следующем году поедем?

– А как же!

– Герои не умирают!

– Умирают враги!

ДМИТРИЙ ЛАРИН

Евгений Руденко, УП