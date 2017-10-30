Похищение украинских пограничников на Сумщине. Версии и новые подробности

Третього жовтня 2017 року в Сумській області на кордоні з Росією зникли двоє українських прикордонників – Ігор Дзюбак і Богдан Марцоня. Тепер вони перебувають у Москві, в СІЗО №2 "Лефортово".

Росіяни звинувачують їх у "незаконному перетині кордону" і "злісній непокорі працівникам правоохоронного органу". Тамтешні ЗМІ тиражували повідомлення, що Ігор і Богдан нібито на запрошення своїх російських колег пішли до лазні.

Секретар РНБО Олександр Турчинов назвав викрадення "терактом". "Вони захоплені у нейтральній смузі, тобто на території України. Це чистий тероризм із боку Росії, який вони застосовують проти нашої країни", – зробив він гучну заяву.

В українських правоохоронних органів є всі підстави вважати, що двох українців викрали з української території для обміну.

"Українська правда" дізнавалася подробиці викрадення прикордонників.

Хто?

Ігор Дзюбак народився у 1982 році у Хмельницькій області. Закінчив Академію державної служби у Хмельницькому. Почав служити в прикордонній службі у 2003 році. Має сина і дочку.

Ігор Дзюбак

Богдан Марцонь народився у 1988 році. Закінчив Академію державної служби в Хмельницькому. Служив спочатку в Глухові, потім у Ямполі та інших місцях.

У квітні цього року обоє почали службу в Сумському прикордонному загоні.

Богдан Марцонь зі своєю матір'ю фб Алла Марцонь

Що сталося?

Третього жовтня Богдан Марцонь повечеряв удома з дружиною і поїхав у справах з обіцянкою дуже швидко повернутися.

Він сів за кермо свого автомобіля KIA Sportage. По дорозі підібрав Ігоря Дзюбака, і разом вони вирушили до лінії державного кордону з Брянською областю.

Машина зупинилася за 10 метрів від лінії розмежування. Прикордонники вийшли з автівки, яку навіть не зачинили. У той день було холодно, але верхнього одягу Богдан та Ігор із собою не мали. У прикордонників із собою були тільки техпаспорт, права і посвідчення.

Зв’язок із Богданом та Ігорем перервався близько 20:00 того дня.

9 жовтня стало відомо, що російський суд арештував обох прикордонників на два місяці.

Тоді ж українська сторона домоглася зустрічі з представниками російської прикордонслужби, щоб розібратися. Але отримати вдалося лише сухе підтвердження.

"Не було жодної конкретної інформації, навіть не було вказано, як далеко від кордону їх було затримано", – розповів УП речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Докази викрадення

За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, упродовж двох місяців до зникнення Марцоня і Дзюбака українська сторона нібито фіксувала переговори росіян, у яких фігурувало завдання затримати двох українських прикордонників.

Саме цей факт наштовхує правоохоронні органи на думку, що українських прикордонників викрали навмисно. І, швидше за все, для обміну.

Інші співрозмовники УП фактично підтвердили цю інформацію, зазначивши, що викрадення українських прикордонників було "російською спецоперацією".

Олег Слободян розповів: неподалік від машини Богдана й Ігоря, у двох місцях виявили прим'яту траву, що свідчить про те, що там була засідка.

Ще одним аргументом того, що українських прикордонників викрали, Слободян називає перевезення їх до Москви і недопуск до них ані консула, ані родичів.

"Це свідчить про те, що вони не ведуть співпрацю з Росією, що вони чинили опір і була боротьба на кордоні, від якої в них могли лишитися сліди", – вважає Слободян.

Цікаво, що перше відео з затриманими українцями росіяни оприлюднили без звуку. Схоже, що зізнавальних свідчень за кілька днів у полоні вибити не вдалося. Глядач може лише побачити два окремих епізоди: Марцонь у присутності якоїсь жінки і Дзюбак у присутності якогось чоловіка відповідають на якісь запитання.

Слободян наполягає, що Ігор і Богдан перебували неподалік кордону, бо виконували завдання.

"Кордон охороняється цілодобово. Марцонь і Дзюбак є представниками командування відділення. Ми можемо стверджувати, що вони виконували завдання, відповідні записи про моніторинг є. Вони можуть робити це в будь-який час. Але що саме спонукало їх бути в тому місці, нам невідомо", – сказав Слободян.

Захист

Спілкування з хлопцями відбувається лише через адвоката, якого найняла родина Марцоня. Батьки Ігоря ж упевнені, що в цій політичній справі адвокат допомогти не зможе.

За словами дружини Богдана Марцоня Ольги, адвокат бачилася з ним три чи чотири рази. Однак юрист не розповідає, як хлопці потрапили на територію РФ.

"Адвокат сказала, що, згідно з їхніми правилами, має право не розголошувати інформацію, якщо ми не маємо російського громадянства. Тому навіть мамі, яка перебуває в РФ, під час особистої зустрічі вона нічого не розповіла", – сказала Ольга.

Попри такі умови, важливу звістку Богдан усе ж таки зміг надіслати. "Через адвоката він попросив передати в прикордонслужбу і нам, щоб не думали, що вони зрадники і пішли туди з власної волі", – розповіла Ольга.

Ольга і Богдан Марцонь одружилися лише влітку цього року фб Алла Марцонь

Розслідування в Україні

Одразу після зникнення бійців, українська прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з приміткою "безвісне зникнення".

Як розповіла УП прес-секретар Сумської облпрокуратури Наталя Науменко, після повідомлення про арешт прикордонників статтю перекваліфікували на "незаконне позбавлення волі стосовно двох осіб – стаття 146 частина 2".

"Ми вивчаємо кілька версій. Основна версія – це викрадення і протиправне позбавлення волі. Друга версія – що вони могли самі перетнути кордон, наприклад, дезорієнтувавшись", – сказала вона.

На лінії кордону між Україною і Росією практично немає жодних позначок. РФ відмовляється проводити демаркацію кордону з Україною, єдиний знак встановлено у 2012 році на Чернігівщині. Від початку російської агресії Україна сама почала позначати кордон з РФ, ставити інформпозначки, перегороджувати проїзні шляхи.

У прокуратурі також не відкидають і версію умисного перетину кордону. Однак поки там не знайшли їй підтвердження. "Було опитано багато свідків, їхніх знайомих, ми відслідкували їхні розмови. Інформації, що вони збиралися перетинати кордон, немає", – сказала Науменко.

Слідчі також звернулися по інформацію до росіян, але безуспішно. "Жодної відповіді не отримали. З Росії нам не надіслали навіть підтвердження, що утримують українських прикордонників у себе", – обурилася Науменко.

Хто на обмін

У Держприкодонслужбі вважають, що українських прикордонників готують для обміну. Росіяни хочуть повернути двох своїх співробітників ФСБ: заступника начальника резервної застави військової частини 9930 Аскара Кулуба і начальника кінологічної групи тої ж частини Володимира Кузнєцова.

30 червня 2017 року вночі прикордонники спільно з військовими 56-ї бригади затримали їх у Херсонській області на березі Перекопської затоки.

Там же українські військові за допомогою приладу нічного бачення знайшли гумовий човен, два мобільні телефони та особисті речі в спортивній сумці.

Росіяни пояснювали, що їхні ФСБшнки "заблукали".

За твердженням СБУ, Кулуб і Кузнєцов "у період з грудня 2016-го по 30 червня 2017 року виконували службові завдання в інтересах РФ з метою зміни кордону України"

Жодних офіційних пропозицій про обмін поки не надходило.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт зазначив, що переговори про звільнення прикордонників не коментує. "Але ми робимо все, щоб звільнити наших хлопців", – сказав він.

Враховуючи попередній досвід, імовірно, обміну передуватиме український суд. Так було з російськими ГРУшниками Александровим і Єрофеєвим, яких засудили до 14 років позбавлення волі, а потім обміняли на Надію Савченко.

Уже зараз до суду передано справу ще одного російського військового Віктора Агєєва, якого в червні затримали на Донбасі.

У Москві

Цього тижня Марцоня і Дзюбака перевезли в московське "Лефортово".

Рівно п'ять років тому в це ж СІЗО просто з центру Києва доставили російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва. Тоді його викрали російські спецслужби і з мішком на голові перевезли через українсько-російський кордон.

Станом на 30 жовтня 2017 року українські консули так і не змогли добитися доступу до українських прикордонників, які б могли пролити світло на те, яким чином вони опинилися в Росії.

Оксана Коваленко, УП