Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Полонений військовий Агєєв підтвердив, що служить в РФ на контракті

Неділя, 9 липня 2017, 21:35
Полонений військовий Агєєв підтвердив, що служить в РФ на контракті

Затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Про це Агєєв заявив в інтерв'ю "ТСН. Тиждень", яке вийшло в ефір увечері 9 липня.

"Я військовослужбовець. Частина 65246 (розташована у м.Новочеркаськ, це полк зв'язку і навчальний центр Повітряно-космічних сил Росії - ред.)", - розповів Агєєв.

 
 

Також він підтвердив, що у березні 2017 приїхав в Ростовську область і підписав контракт на службу в Збройних силах РФ. За його словами, він приїхав у  свою частину, пробув там 4 дні, підписав контракт і буквально відразу був відправлений на Донбас.

"Відправлення, напевно, було. Не знаю ... Я не заглиблювався. Відправили і відправили. Гроші платять, і ... служба є служба", - зазначив Агєєв на питання, чому так швидко він був відправлений на Донбас.

Також він припустив, що інших російських військовослужбовців відправляли разом з ним.

"Може бути, інших теж відправляли, але не моїм "рейсом", тобто іншою партією, так би мовити. Я їхав і Алекс (загиблий у перестрілці під час ліквідації ДРГ командир його групи Олександр Щерба)".

В інтерв'ю "1+1" Агєєв заявив, що не знає подробиць про службу командира бригади, та чи він - росіянин. За словами Агєєва, командира він бачив один раз і навіть не пам'ятає його обличчя. 

"У нього досвіду, мабуть, було достатньо, тому що я так розумію, що він давно воював... Ми з ним зустрілися тільки на цих "дачах", де нас взяли", - зазначив росіянин. 

Також він повідомив, що в його роті "було не так багато росіян, думав, що буде більше".

На питання, що спонукало Агєєва їхати воювати на Донбас, він зазначив: "Мабуть, якийсь патріотизм". 

"Допомагати поїхав. "Луганській народній республіці".  Мабуть і через ідею, і через гроші. Ідея є все-таки.  Вважав, що там дуже багато російського населення, яке страждає від обстрілів. Як я чув по телевізору, що там стріляють, бомблять і влучають не в позиції ополченців, а у житлові будинки.... Чув, що перемир'я, коли є наказ не стріляти, дотримується зі сторони ополчення, не порушується", - зазначив Агєєв. 

За його словами, їхати на окупований Донбас він зголосився сам.

"Хотів їхати. У своїй частині попросив дозволу. Сказали, що можна підписати контракт вже тут в "ЛНР" и продовжувати служити тут", - повідомив полонений військовий.

Він уточнив, що спершу поїхав у Луганськ, а потім в Алчевськ, військову форму російської армії він віз із собою. В Алчевську також лишився його підписаний контракт на строкову службу, підписаний на рік. 

Як зазначив Агєєв, його щомісячна зарплата за контрактом становить 15 тисяч рублів, а за контрактом, підписаним у Росії, за ним зберігається зарплата у 23 тисячі рублів. 

Як відомо, Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області. Зараз він перебуває в СІЗО у Старобільську. 

Міноборони РФ спростовує інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасполоненіРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: