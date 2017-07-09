Полонений військовий Агєєв підтвердив, що служить в РФ на контракті

Затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Про це Агєєв заявив в інтерв'ю "ТСН. Тиждень", яке вийшло в ефір увечері 9 липня.

"Я військовослужбовець. Частина 65246 (розташована у м.Новочеркаськ, це полк зв'язку і навчальний центр Повітряно-космічних сил Росії - ред.)", - розповів Агєєв.

Також він підтвердив, що у березні 2017 приїхав в Ростовську область і підписав контракт на службу в Збройних силах РФ. За його словами, він приїхав у свою частину, пробув там 4 дні, підписав контракт і буквально відразу був відправлений на Донбас.

"Відправлення, напевно, було. Не знаю ... Я не заглиблювався. Відправили і відправили. Гроші платять, і ... служба є служба", - зазначив Агєєв на питання, чому так швидко він був відправлений на Донбас.

Також він припустив, що інших російських військовослужбовців відправляли разом з ним.

"Може бути, інших теж відправляли, але не моїм "рейсом", тобто іншою партією, так би мовити. Я їхав і Алекс (загиблий у перестрілці під час ліквідації ДРГ командир його групи Олександр Щерба)".

В інтерв'ю "1+1" Агєєв заявив, що не знає подробиць про службу командира бригади, та чи він - росіянин. За словами Агєєва, командира він бачив один раз і навіть не пам'ятає його обличчя.

"У нього досвіду, мабуть, було достатньо, тому що я так розумію, що він давно воював... Ми з ним зустрілися тільки на цих "дачах", де нас взяли", - зазначив росіянин.

Також він повідомив, що в його роті "було не так багато росіян, думав, що буде більше".

На питання, що спонукало Агєєва їхати воювати на Донбас, він зазначив: "Мабуть, якийсь патріотизм".

"Допомагати поїхав. "Луганській народній республіці". Мабуть і через ідею, і через гроші. Ідея є все-таки. Вважав, що там дуже багато російського населення, яке страждає від обстрілів. Як я чув по телевізору, що там стріляють, бомблять і влучають не в позиції ополченців, а у житлові будинки.... Чув, що перемир'я, коли є наказ не стріляти, дотримується зі сторони ополчення, не порушується", - зазначив Агєєв.

За його словами, їхати на окупований Донбас він зголосився сам.

"Хотів їхати. У своїй частині попросив дозволу. Сказали, що можна підписати контракт вже тут в "ЛНР" и продовжувати служити тут", - повідомив полонений військовий.

Він уточнив, що спершу поїхав у Луганськ, а потім в Алчевськ, військову форму російської армії він віз із собою. В Алчевську також лишився його підписаний контракт на строкову службу, підписаний на рік.

Як зазначив Агєєв, його щомісячна зарплата за контрактом становить 15 тисяч рублів, а за контрактом, підписаним у Росії, за ним зберігається зарплата у 23 тисячі рублів.

Як відомо, Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області. Зараз він перебуває в СІЗО у Старобільську.

Міноборони РФ спростовує інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Українська правда