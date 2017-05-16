Как президент с генпрокурорами Бойко спасали. Текст представления

За рік роботи генпрокурором Юрій Луценко повністю вивів з-під удару одного з найбільш одіозних соратників Януковича, архітектора корупції на ринку газу, хрещеного батька "прокладки" "РосУкрЕнерго" та лідера Опоблоку Юрія Бойка.

Після падіння режиму Януковича зрозумілим було очікування, що одним із перших на лаві підсудних опиниться саме Бойко.

Адже саме його руками створили астрономічну за масштабами корупційну систему на постачаннях газу в Україну через компанію "РосУкрЕнерго". Крім того, ще за часів Януковича у лексиконі журналістів міцно укорінився хештег "#вишкиБойка", які у 2011 році були закуплені у ризьких бомжів з переплатою 300 мільйонів доларів.

Уже три роки, як в Україні змінилася влада.

Однак Бойко спокійно займається політикою й навіть входить у трійку найбільш рейтингових кандидатів у президенти. За останній рік керівництва Генпрокуратурою Луценка його непомітно, але впевнено вивели з-під кримінальних справ.

У справі "вишок Бойка" генпрокурор заявив, що насправді це були "вишки Кацуб" – маючи на увазі двох братів, які по черзі працювали заступниками голови правління НАК "Нафтогаз України", дочірнє підприємство якої, "Чорноморнафтогаз" і купило скандальні установки.

Перейменування "вишок Бойка" у "вишки Кацуб" виглядає жалюгідною спробою заховати кінці у воду. Адже навіть найменш інформований громадян не повірить, що 25-річний заступник голови правління вдало провернув аферу під носом в Януковича.

Однак, якщо роль Бойка в історії з вишками була очевидною, але не доведеною до кінця, а самі вишки загарбала Росія, – то в справі скрапленого газу Курченка слідство просунулося набагато далі: аж до підготовки подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканості, затримання та арешту Юрія Бойка.

Документ був написаний ще в липні 2015 року старшим прокурором Адріаном Лупу, який викрив Бойка як "учасника злочинної організації Сергія Курченка".

Однак тоді Шокін заблокував документ у нетрях прокуратури та тримав під сукном до останнього дня перебування на посаді.

В автора цих рядків є копія подання, отримана від джерел у прокуратурі.

Розуміючи, що після Шокіна документ може назавжди дематеріалізуватися, у день призначення Луценка його було спрямовано поштою на ім'я нового генпрокурора. Вимагався лише підпис людини, яка так гучно обіцяла "покарати банду Януковича".

Однак Луценко публічно зробив вигляд, що не розуміє, про що ідеться. "Ніякого подання не було. І фактів для подання поки що немає. Але, на відміну від балаболів, ми працюємо", – у характерному стилі написав генпрокурор у соцмережах.

Після цього мною повторно було направлено копію подання. Проте тут я вже отримав відповідь, що Бойка перевели у статус... свідка. А фактично – вивели з-під удару.

Лист підписав військовий прокурор Анатолій Матіос, до відомства якого передали це провадження.

Сама схема, розслідування якої мало завершитися поданням на Бойка, була простою – як і все, що вигадував Курченко. Скраплений газ українського видобутку за заниженою вартістю викуповувався його фіктивними підприємствами начебто для потреб населення. А далі насправді продавався комерційним фірмам – за ринковими цінами.

Для цих потреб Курченко створив "злочинну організацію", як це кваліфікували слідчі.

"Перебуваючи на посаді міністра палива та енергетики, а в подальшому віце-прем'єр-міністра, Бойко всупереч інтересам держави використав надані йому повноваження та, ставши учасником підконтрольної Курченку злочинної організації, (...) вчинив умисний злочин проти власності", – йдеться у поданні, яке так і не підписав Луценко.

Зазначу, поки Бойко ще не був міністром в уряді Януковича-Азарова, йому вже було відомо про цю схему Курченка. Бойко навіть писав депутатські звернення до Генпрокуратури про проведення перевірки. Останній такий документ був надісланий у березні 2010-го, за два дні до призначення Бойка міністром енергетики.

Але, як ідеться в проекті подання, щойно Бойко став членом уряду, він змовився з Курченком.

"Внаслідок спільних злочинних дій Бойка та членів злочинної організації Курченка вчинено незаконне заволодіння майном "Укргазвидобування" та "Укрнафти" – видобутим ними скрапленим газом за заниженими цінами, різниця яких з реальною ринковою вартістю відповідних обсягів склала 5,7 мільярдів гривень".

За тим курсом це становило понад 700 мільйонів доларів.

За даними слідства, у деякі періоди обсяги потреб населення в скрапленому газі завищувалися в 25-30 разів (!!!).

Щоб схема запрацювала, Курченко створив 12 фіктивних підприємств, "аби шляхом підробки документів надати видимість законності діяльності на ринку скрапленого газу".

"У матеріалах провадження є достатні докази для підозри Бойка за статтями участь в злочинній організації та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах (частина 1 статті 255, частина 5 статті 191) – до 12 років з конфіскацією майна, а тому до нього може бути застосовано арешт", – сказано далі в поданні.

Поданні, яке Шокін з Луценком приховали у прокуратурі.

Зрештою, повністю готовий документ, який би дозволив зняти з Бойка недоторканість та арештувати, десь загубився на найвищих поверхах на Різницькій. І будь-кому, хто цікавиться українською політикою, зрозуміло, що генпрокуратура не змогла би поховати справу на Бойка без згоди чи вказівки Петра Порошенка.

Тож весь тягар політичної відповідальності за безкарність представників клану "РосУкрЕнерго" буде нести і чинний президент та його нинішній генпрокурор.

Українські громадяни неодмінно пригадають на наступних виборах, як їхню довіру пустили в розмін на олігархічні домовленості.

Сергій Лещенко, спеціально для УП