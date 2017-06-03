Почему судебную реформу уже можно считать успешной

Конференция "Изменение парадигмы в правительственных коммуникациях" 25 мая собрала лучших представителей отрасли – поговорить о трендах.

Гуру на трибуне. Говорят об антикоррупции, кризисных коммуникациях, взаимодействии с общественными организациями. Представитель одной из крупнейших общественных организаций, завершая свою речь об антикоррупционном суде, резюмирует: "У нас есть опасения в непрозрачности конкурса в Верховный Суд, а может, и наличии злого умысла при его формировании. Поэтому результата мы не получим".

Ползала замирает.

Одни – от того, что узнали от компетентного источника со сцены то, о чем уже где-то слышали.

Другие – от того, что напрямую знакомы с предметом заявления, потому что либо занимаются коммуникациями судебной реформы, либо развивают институт судей-спикеров, либо работают в международных проектах помощи Украине в сфере юстиции. И вот незадача: таких людей неожиданно много.

И они апеллируют.

Благодаря такому неаккуратному заявлению, участники конференции узнали много нового о событиях в собственной стране.

Например, о том, что Украина впервые проводит публичный общенациональный конкурс на должности судей Верховного Суда. Что никто в мире подобные эксперименты в таком масштабе, как в Украине, проводить не рискнул.

Они узнали о том, что впервые на должности в главный суд страны претендуют, кроме судей, адвокаты и ученые в сфере права. Последние, кстати, тоже серьезно рискнули. Таких смелых людей, чьи декларации и подробности семейной жизни могли продолжать оставаться их личным делом, нашлось 30%. Фактически, они обнажили перед обществом свой интеллект, профессиональные, личные качества и добропорядочность.

Удивительно новым стало и то, что конкурс транслируется онлайн в интернет, и каждый желающий может следить за ним, не выходя из дома.

А еще его пристально мониторят международные проекты и рапортуют о нашем опыте коллегам. Прогнозируют даже, что наш пример может оказаться заразительным для стран с развитыми демократиями.

Неплохо, правда?..

До последнего этапа из более 1400 желающих после сложнейших квалификационных испытаний дошел 381 человек.

После этой информации в зале аплодисменты. Аплодисменты – своей стране, которая вдруг оказалась не такой безнадежной.

Недавно под стенами Высшей квалификационной комиссии Украины, которая уже семь месяцев проводит этот конкурс, снова были ряженые. Общественные организации приходят туда как на работу с завидной регулярностью.

Требования всегда разные. В стиле постправды. Например, допустить орган, который призван помогать комиссии проводить конкурс – Общественный совет добропорядочности, – в процесс проведения собеседований с кандидатами.

Сделать это можно было в рабочем порядке. Но в таком случае никто бы не обратил внимания.

Благородная цель, которую преследуют общественные организации, разбивается форматом и стилем коммуникаций.

Их проигрыш в том, что они не созидательны.

Сила общественных организаций – не в постоянных криках "зрада", а в помощи и в синергии. В выполнении договоренностей. В работе на общий результат.

Когда общественные организации станут способны признавать также и успехи власти, страна увидит, что у нас есть успешные проекты. И они не всегда зависят от широты пиара.

Большое откровение, которое я вынесла за два года работы для судебной реформы: эта реформа – реформа веры и неверия одновременно. Может быть, поэтому для неё до сих пор нет должного финансирования. Нет масштабных рекламных кампаний. Нет бигбордов. Нет известных лоббистов.

Второе откровение: судебная реформа – это реформа энтузиастов.

Одни из них пришли в государственный сектор из бизнеса, чтобы поменять архитектуру судебной системы, вернуться и нормально работать. Другие, тоже из бизнеса, – пришли ее коммуницировать.

И тем и тем сложно, потому что все они зашли на поле, помеченное тегом "#зрада".

Третье откровение: общество изменится не за счет реформ – а за счет изменения сознания людей.

Пока в наших мозгах "зашит" пессимизм и программа неприятия себя, даже самый публичный конкурс будет вызывать восторг у иностранцев – и митинги у нас.

Надо перестать думать о себе хуже, чем мы есть на самом деле. И хватит ждать одной только "зрады".

2 июня исполнился ровно год, как парламент утвердил стремление людей иметь верховенство права в собственной стране, – приняв изменения в Конституцию в части правосудия.

Этого события не все хотели. Но оно произошло. И произошло в нашей стране.

Чем не повод ее уважать и гордиться?

Елена Привалова, к.э.н., коммуникационный эксперт, специально для УП