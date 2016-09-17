Гройсман: Диппредставительства РФ 18 сентября будут охранять в штатном режиме

Премьер Владимир Гройсман заявляет, что правоохранители будут работать в штатном режиме возле российских диппредставительств в день выборов в Госдуму РФ.

"Украина - это очень цивилизованная страна, мы будем делать всё так, как это предусмотрено международным законодательством. Мы не будем охранять избирательный процесс РФ. На самом деле в Киеве есть порядок, независимо от того, какой это день недели. Поэтому правоохранительная система будет выполнять свои функции в штатном режиме", - заявил он журналистам в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Гройсман также назвал ночной инцидент возле посольства РФ в Киеве неприемлемым хулиганством.

"По российскому посольству - вы знаете, это хулиганство. Оно неприемлемо, потому что столица Украины Киев должен быть совсем другим образцом культуры. Я считаю, что это такой мелкий инцидент, который вообще не требует комментирования", - сказал он.