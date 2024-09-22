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В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 сентября 2024, 17:17
В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным
встреча Лукашенко и Пушилина 19 сентября, скриншот видео "Пул первого"

МИД Украины заявляет, что встреча самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с главарем оккупированной части Донецкой области Денисом Пушилиным будет иметь негативные последствия для украинско-белорусских отношений.

Источник: заявление МИД Украины

Детали: Министерство иностранных дел Украины решительно осудило проведение встречи Лукашенко и Пушилина 19 сентября, которое министерство расценивает как очередное проявление пренебрежения Беларуси к суверенитету и территориальной целостности Украины.

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Дословно МИД: "Эта встреча является еще одним подтверждением, что позиция нынешней власти Беларуси относительно суверенитета и территориальной целостности Украины продиктована исключительно указаниями Кремля и не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами Республики Беларусь.

Украина отвергает лицемерную риторику Александра Лукашенко относительно "принципов" сотрудничества с временно оккупированными территориями Украины и считает ее очередным свидетельством поддержки захватнической войны против нашего государства.

Призываем белорусский народ осознать, что на фоне неоднократных контактов должностных лиц Беларуси с российскими марионетками из наших временно оккупированных территорий постоянные заявления Александра Лукашенко о его "теплых чувствах" к "братскому украинскому народу" звучат как насмешка, а его практические действия разрушают принципы добрососедства и взаимного уважения, на которых строились отношения между украинским и белорусским народами.

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Упомянутые недружественные действия политического руководства Беларуси не могут остаться без должного реагирования и будут иметь негативные последствия для украинско-белорусских отношений".

Что предшествовало: В четверг 19 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным и заявил о готовности развивать сотрудничество с оккупированным Россией регионом.

Лукашенко также цинично отметил, что "готов сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с "ДНР".

МИДБеларусьДНРЛукашенко
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