Луценко поддерживает предложение МВД усилить права полицейских

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Понедельник, 26 сентября 2016, 14:29

Генеральный прокурор Юрий Луценко поддерживает инициативу Министерства внутренних дел по законодательному закреплению Верховной Радой презумпции правоты полицейского.

Об этом он сказал на брифинге в Днипре в понедельник.

"Я поддерживаю позицию министра внутренних дел проверить закон и дать больше возможности полицейским защищать свою жизнь, ведь они ценой своей жизни нас", – сказал Луценко.

"Уверен, что как и во всех развитых странах требование полицейского должно быть обязательным. Оно не должно дублироваться предупреждением, еще одним предупреждением и тому подобное. Полицейский имеет право действовать решительно и его требование является окончательным", – подчеркнул генпрокурор.

"Безусловно, он при этом имеет огромные обязанности, в том числе уголовную ответственность за незаконные действия, но жизнь тех, кто служит закону и людям, надо защищать сильнее", – отметил Луценко.

Генпрокурор напомнил, что монополию на насилие имеет государство.

"Если мы этого на будем придерживаться, мы будем жить в нецивилизованной стране", - отметил Луценко.

Кроме этого на брифинге в понедельник министр внутренних дел Арсен Аваков вручил наградное оружие водителю маршрутного такси Валерию Тимонину, который 25 сентября в Днипре пытался задержать подозреваемого в убийстве патрульных полицейских.

 
ФБ Ларисы Сарган

Как сообщалось, глава МВД Арсен Аваков заявил, что МВД будет предлагать парламентариям имплементировать норму о презумпции правоты полицейского в законодательном поле:

"Императив презумпции правоты полицейского должен стать социальной нормой! Сначала подчиняйся полицейскому – потом оспаривай", – заявил глава МВД.

Как известно, утром 25 сентября в Днипре злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии ранена патрульная умерла во время операции

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что подозреваемый в убийстве - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске по нескольким статьям - ч.3 ст.146 - "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч. 1 ст.255 "Создание преступной организации", ч.2 ст.153 "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом".

Розыск Пугачева продолжался больше года.

По факту событий в Днипре открыты три уголовных производства

Полиция задержала Пугачева в больнице, куда он обратися по поддельному паспорту на фамилию Михайленко. Ему  будет объявлено о подозрении. В то же время задержанный отрицает свою вину и утверждает, что его фамилия не Пугачев.

Валентина Романенко, УП

Темы: полиция МВД Генпрокуратура
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IP: 46.211.139.---Vitalijj26.09.2016 16:43
Все це нагадує аналогію чотирирічної давнини.,.. ситуація з Караванським стрілком!
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IP: 194.44.161.---максим степанич26.09.2016 15:56
вже проходили такий етап коли поліція вимагала підкорення, це призвело до мусорского беспредела, дойо...ся до всіх лиш би гроші заробити собі і начальству на рівному місці.
Це закон проти народу !
В Європі спочатку презумція невинності !
і ні який дятел в фуражці не може без підстав порушити права людини на рівному місці.
В кацапстані цей закон працює так а в Європі ні.
Висновок.
Спочатку закон один для всіх, плюс презумція невинності !! а все інше це узурпація влади і беспредел не адекватів в фуражках, яких до сих пір в Україні на ютубі мішками скандали роблять і про яких аваков дуже мало говорить а тихо мовчки прикриває їх злочини в погонах.

луценку не пий в німецьких аеропортах а то позориш Україну
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IP: 194.44.161.---максим степанич26.09.2016 15:55
Полиция против спец.машины МАЖОРОВ на ютубі, ось такі кадри працюють в поліції і хочуть більше прав
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IP: 188.163.240.---Максим Парафиленко26.09.2016 15:08
vlad507:
Аваков и Луценко быстро забыли о "законах Януковича" которые стали катализатором Майдана. Очевидно, ситуация в экономике настолько плохая, что власть готовится к жесткому подавлению социальных протестов идя по пути збезавшего Захарченка
100%! Только вот бежать уже некуда будет...
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IP: 93.73.122.---vlad50726.09.2016 14:54
Аваков и Луценко быстро забыли о "законах Януковича" которые стали катализатором Майдана. Очевидно, ситуация в экономике настолько плохая, что власть готовится к жесткому подавлению социальных протестов идя по пути збезавшего Захарченка
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