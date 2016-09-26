Луценко поддерживает предложение МВД усилить права полицейских

Генеральный прокурор Юрий Луценко поддерживает инициативу Министерства внутренних дел по законодательному закреплению Верховной Радой презумпции правоты полицейского.



Об этом он сказал на брифинге в Днипре в понедельник.



"Я поддерживаю позицию министра внутренних дел проверить закон и дать больше возможности полицейским защищать свою жизнь, ведь они ценой своей жизни нас", – сказал Луценко.



"Уверен, что как и во всех развитых странах требование полицейского должно быть обязательным. Оно не должно дублироваться предупреждением, еще одним предупреждением и тому подобное. Полицейский имеет право действовать решительно и его требование является окончательным", – подчеркнул генпрокурор.



"Безусловно, он при этом имеет огромные обязанности, в том числе уголовную ответственность за незаконные действия, но жизнь тех, кто служит закону и людям, надо защищать сильнее", – отметил Луценко.



Генпрокурор напомнил, что монополию на насилие имеет государство.



"Если мы этого на будем придерживаться, мы будем жить в нецивилизованной стране", - отметил Луценко.

Кроме этого на брифинге в понедельник министр внутренних дел Арсен Аваков вручил наградное оружие водителю маршрутного такси Валерию Тимонину, который 25 сентября в Днипре пытался задержать подозреваемого в убийстве патрульных полицейских.

Дніпро. Безстрашного водія маршрутки нагородили бойовою зброєю pic.twitter.com/Wb8RmlifAq — Лариса Сарган (@SarganLarysa) September 26, 2016

ФБ Ларисы Сарган

Как сообщалось, глава МВД Арсен Аваков заявил, что МВД будет предлагать парламентариям имплементировать норму о презумпции правоты полицейского в законодательном поле:



"Императив презумпции правоты полицейского должен стать социальной нормой! Сначала подчиняйся полицейскому – потом оспаривай", – заявил глава МВД.

Как известно, утром 25 сентября в Днипре злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии ранена патрульная умерла во время операции.

Валентина Романенко, УП