Главой Херсонского облсовета избрали соратника Тимошенко

Херсонский областной совет избрал своим главой депутата из фракции "Батькивщина" Владислава Мангера.

За соответствующее решение на сессии 27 сентября проголосовали 33 из 34 депутатов облсовета, которые приняли участие в голосовании.

За кандидатуру Мангера не голосовали "Блок Петра Порошенко" и "Наш Край".

Зато большинство депутатов "Оппозиционного блока", который до этого был в коалиции с БПП и "Нашим краем", проголосовали за выдвиженца "Батькивщины".

Владислав Мангер Херсонські факти"

Мангер в свое время был помощником нардепов-"регионалов" Алексея Журавко и Владимира Сальдо.

Как известно, на предыдущем сессионном заседании 9 сентября Херсонский облсовет проголосовал за отставку с должности главы лидера местного БПП Андрея Путилова.

Депутат Верховной Рады от фракции БПП Павел Ризаненко заявил о незаконной попытке депутатов Херсонского областного совета сместить Путилова с должности.

Однако 14 сентября Путилов сообщил, что решил сложить полномочия "для погашения напряжения в Херсонском областном совете и недопущения дальнейшей дестабилизации ситуации в области".

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Роман Романюк, Алена Рощенко, УП