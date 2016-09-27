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Главой Херсонского облсовета избрали соратника Тимошенко

Вторник, 27 сентября 2016, 13:51

Херсонский областной совет избрал своим главой депутата из фракции "Батькивщина" Владислава Мангера.

За соответствующее решение на сессии 27 сентября проголосовали 33 из 34 депутатов облсовета, которые приняли участие в голосовании.

За кандидатуру Мангера не голосовали "Блок Петра Порошенко" и "Наш Край".

Зато большинство депутатов "Оппозиционного блока", который до этого был в коалиции с БПП и "Нашим краем", проголосовали за выдвиженца "Батькивщины".

Владислав Мангер
Владислав Мангер
"Херсонські факти"

Мангер в свое время был помощником нардепов-"регионалов" Алексея Журавко и Владимира Сальдо.

Как известно, на предыдущем сессионном заседании 9 сентября Херсонский облсовет проголосовал за отставку с должности главы лидера местного БПП Андрея Путилова.

Депутат Верховной Рады от фракции БПП Павел Ризаненко заявил о незаконной попытке депутатов Херсонского областного совета сместить Путилова с должности.

Однако 14 сентября Путилов сообщил, что решил сложить полномочия "для погашения напряжения в Херсонском областном совете и недопущения дальнейшей дестабилизации ситуации в области".

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Роман Романюк, Алена Рощенко, УП

Темы: Херсонская областьместная власть
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