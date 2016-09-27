Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головою Херсонської облради обрали соратника Тимошенко

Вівторок, 27 вересня 2016, 13:51

Херсонська обласна рада обрала своїм головою депутата з фракції "Батьківщина" Владислава Мангера.

За відповідне рішення на сесії 27 вересня проголосували 33 із 34 депутатів облради, які взяли участь у голосуванні.

За кандидатуру Мангера не голосували "Блок Петра Порошенка" та "Наш Край".

Натомість більшість депутатів "Опозиційного блоку", який до цього був у коаліції з БПП та "Нашим краєм", проголосували за висуванця "Батьківщини".

Владислав Мангер
Владислав Мангер
"Херсонські факти"

Мангер свого часу був помічником нардепів-"регіоналів" Олексія Журавка і Володимира Сальдо.

Як відомо, на попередньому сесійному засіданні 9 вересня Херсонська облрада проголосувала за відставку з посади голови лідера місцевого БПП Андрія Путілова.

Депутат Верховної Ради від фракції БПП Павло Різаненко заявив про незаконну спробу депутатів Херсонської обласної ради змістити Путілова з посади.

Однак 14 вересня Путілов повідомив, що вирішив скласти повноваження "для погашення напруги в Херсонській обласній раді і недопущення подальшої дестабілізації ситуації в області".

Читайте також: Путіловський прорив, або Як БПП програв вибори у Херсоні

Роман Романюк ,Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Херсонська областьмісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
Херсонська область
Повітряні сили: На Херсонщині та Миколаївщині – загроза балістики
Росіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
Ворог за добу 77 разів обстріляв Херсонщину: 10 поранених
Останні новини
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
07:20
Окупанти продовжують атаки на 7 напрямках, але ЗСУ їх стримують − Генштаб
Усі новини...
Реклама: