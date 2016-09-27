Головою Херсонської облради обрали соратника Тимошенко
Херсонська обласна рада обрала своїм головою депутата з фракції "Батьківщина" Владислава Мангера.
За відповідне рішення на сесії 27 вересня проголосували 33 із 34 депутатів облради, які взяли участь у голосуванні.
За кандидатуру Мангера не голосували "Блок Петра Порошенка" та "Наш Край".
Натомість більшість депутатів "Опозиційного блоку", який до цього був у коаліції з БПП та "Нашим краєм", проголосували за висуванця "Батьківщини".
Мангер свого часу був помічником нардепів-"регіоналів" Олексія Журавка і Володимира Сальдо.
Як відомо, на попередньому сесійному засіданні 9 вересня Херсонська облрада проголосувала за відставку з посади голови лідера місцевого БПП Андрія Путілова.
Депутат Верховної Ради від фракції БПП Павло Різаненко заявив про незаконну спробу депутатів Херсонської обласної ради змістити Путілова з посади.
Однак 14 вересня Путілов повідомив, що вирішив скласти повноваження "для погашення напруги в Херсонській обласній раді і недопущення подальшої дестабілізації ситуації в області".
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Роман Романюк ,Олена Рощенко, УП