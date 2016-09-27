Полторак: у боевиков танков больше, чем у немецкой армии

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Вторник, 27 сентября 2016, 15:27

Министр обороны Степан Полторак заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Россия разместила на Донбассе значительные военные силы.

Об этом сообщает "Инопресса".

"Так, российская армия и террористы разместили на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 600 танков, 1000 бронетранспортеров, свыше 500 систем залпового огня, свыше тысячи артиллерийских орудий, а также более 400 комплексов ПВО", – заявил министр.

"Вот вам мой совет: когда вы встретитесь с моей немецкой коллегой, спросите у нее, сколько танков есть у Бундесвера. Я убежден, что вы будете очень удивлены ее ответом", – добавил он.

В приведенном "Инопрессой" тексте нет цитаты Полторака о том, что у боевиков больше танков, чем у немецкой армии, однако оригинальный заголовок интервью на сайте Bild содержит именно такое сообщение.

Полторак также добавил, что российский президент обладает полным контролем над всеми террористами и участниками боевых действий, находящимися на востоке Украины.

"Это подтверждается тем, что в сентябре проходил саммит "Большой двадцатки", и тогда Путин старался предстать как вестник мира. В итоге во время саммита количество нарушений перемирия на Донбассе резко сократилось. Однако сразу же после окончания переговоров их число стремительно возросло", – сказал он.

Также Полторак обвинил боевиков в обстрелах своих же территорий, чтобы создать картинку для российских СМИ. По его словам, такой случай разведка наблюдала неделю назад в районе донецкого аэропорта, когда боевики обстреливали Донецк.

"А там, куда падают снаряды, уже ждет российская пресса, которая затем быстро распространяет по миру кадры и обвиняет Украину", – сказал он.

Подобное, по словам Полторака, происходит "во многих местах довольно часто".

"Нужно понимать, что на некоторых участках вдоль линии фронта есть что-то вроде серых и буферных зон между украинскими и российскими подразделениями. Нередко они достигают нескольких километров. И россияне всегда используют их, когда только могут", – сказал он.

Темы: АТО Полторак
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