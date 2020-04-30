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Заместителю экс-министра обороны Полторака избрали меру пресечения

Четверг, 30 апреля 2020, 13:49
Заместителю экс-министра обороны Полторака избрали меру пресечения

Заместителю бывшего министра обороны Степана Полторак Игорю Павловскому избрали меру пресечения в виде залога по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Источник: пресс-служба ВАКС, источники в суде

Дословно: "29 апреля, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила в отношении бывшего заместителя Министра обороны Украины (2015-2019 годы) меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 грн".

Детали: Официально в ведомстве фамилии экс-заместителя Полторака не сообщается, однако по словам источникам УП, говорится об Игоре Павловском, которого в октябре 2017 года задержали детективы НАБУ и САП по подозрению в растрате 149 млн гривен при закупке горючего.

Тогда Павловский обвинение отрицал.

Бывшего заместителя министра подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК).

На него также возложены дополнительные обязанности: прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, суду по первому требованию; не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда.

Павловский должен сообщать следователю, прокурору или в суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение в НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Срок действия обязанностей - до 29 июня 2020 включительно.

Напомним:

  • В июне 2019 года генерал-лейтенант Игорь Павловский заявил, что уходит с военной службы.
  • В октябре 2017 года Павловского задержали детективы НАБУ и САП по подозрению в растрате 149 млн грн при закупке горючего. Замминистра обвинения в свой адрес откинул.
  • Вместе с Павловским тогда задержали директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.
  • В преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити". Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити", которое также выиграло аукционы "Укрзализныци" на поставку дизтоплива на 2,91 млрд грн, стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.
  • Компания "Трейд Коммодити" вырвалась в лидеры топливных тендеров, выиграв тендеры на 7 млрд грн за последние 1,5 года, сообщали СМИ в июне 2017 года.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ПолторакНАБУсудувольнение
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