Заместителю экс-министра обороны Полторака избрали меру пресечения

Заместителю бывшего министра обороны Степана Полторак Игорю Павловскому избрали меру пресечения в виде залога по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Источник: пресс-служба ВАКС, источники в суде

Дословно: "29 апреля, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила в отношении бывшего заместителя Министра обороны Украины (2015-2019 годы) меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 грн".

Детали: Официально в ведомстве фамилии экс-заместителя Полторака не сообщается, однако по словам источникам УП, говорится об Игоре Павловском, которого в октябре 2017 года задержали детективы НАБУ и САП по подозрению в растрате 149 млн гривен при закупке горючего.

Тогда Павловский обвинение отрицал.

Бывшего заместителя министра подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК).

На него также возложены дополнительные обязанности: прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, суду по первому требованию; не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда.

Павловский должен сообщать следователю, прокурору или в суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение в НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Срок действия обязанностей - до 29 июня 2020 включительно.

Напомним: