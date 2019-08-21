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Десантно-штурмовые войска - с новым руководителем вместо избранного в Раду Забродского

Среда, 21 августа 2019, 09:47
Десантно-штурмовые войска - с новым руководителем вместо избранного в Раду Забродского

Источник: Facebook министра обороны.

Генерал-майор Евгений Мойсюк назначен командующим десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины.

Министр обороны Степан Полторак: "По результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский прикомандирован в Верховную Раду Украины.

Спасибо за службу генералу Забродскому и искренне желаю свершений уже на другие ниве – законодательной!

Поздравляю с назначением командующим десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-майора Евгения Мойсюка!

Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен: его опыт позволит развивать и укреплять потенциал десантно-штурмовых войск.

Желаю выдержки, сил и мудрости при принятии решений!".

Знать больше: Комбриг Евгений Мойсюк про аэропорт, Рейд и особенности действий врага

Предыстория: 

  • Михаил Забродский, который командовал десантно-штурмовыми войсками ВСУ, прошел в Верховную Раду 9 созыва как 4 номер списка партии "Европейская солидарность". Его даже предлагали на главу комитета нацбезопасности, но партия "Слуга народа" против.
  • Евгений Мойсюк был первым заместителем командующего десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил. В 2014 году он служил в Волновахском районе, руководил обороной Донецкого аэропорта, а после уничтожения ДАПа – выводом бойцов.

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Темы: армияМинобороныПолторакВерховная Рада
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