Десантно-штурмовые войска - с новым руководителем вместо избранного в Раду Забродского

Источник: Facebook министра обороны.

Генерал-майор Евгений Мойсюк назначен командующим десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины.

Министр обороны Степан Полторак: "По результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский прикомандирован в Верховную Раду Украины.

Спасибо за службу генералу Забродскому и искренне желаю свершений уже на другие ниве – законодательной!

Поздравляю с назначением командующим десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-майора Евгения Мойсюка!

Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен: его опыт позволит развивать и укреплять потенциал десантно-штурмовых войск.

Желаю выдержки, сил и мудрости при принятии решений!".

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