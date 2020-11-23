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Военные экс-чиновники получили миллионы гривен при увольнении – Bihus.info

Понедельник, 23 ноября 2020, 20:30

Бывшие военные должностные лица, которых уволили за власти президента Владимира Зеленского, получили при освобождении от 900 до 2,3 млн гривен.

Источник: Bihus.info

Детали: В расследовании говорится, что Валерий Гелетей, бывший начальник управления госохраны. На посту он получал более 889 000 в год, а при увольнении получил почти 805 000.

Экс-глава Службы безопасности Василий Грицак получил 1 426 171 грн.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Виктор Муженко получил при увольнении около 2 млн грн.

Степан Полторак, который был министром обороны в правительстве Владимира Гройсмана при увольнении с военной службы получил 1 925 261 грн.

Экс-глава Нацполиции Сергей Князев, отмечают журналисты, при увольнении получил более 2300000 грн.

Бывший руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров при увольнении получил более 1,8 млн, а в 2020 году, отмечают в Bihus.info, Нацгвардия "добавила" ему еще более 524 тысячи.

Напомним: Журналисты Bihus.info отмечали, что муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился, а потом возобновился и получил за это 750 000 гривен.

Темы: Вооруженные силыМуженкоГрицакПолторакКнязев


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