Нацсовет запретил комедийный, спортивный и детский каналы РФ

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Четверг, 29 сентября 2016, 15:21

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 29 сентября запретил ретрансляцию в Украине трех российских каналов – Comedy TV, "Наш футбол" и "Карусель".

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Причиной для изъятия телеканала Соmedy TV стало то, что он не вещает еще с 1 сентября 2014 года.

На телеканале "Наш футбол" зафиксировано размещение коммерческой рекламы, что является нарушением требований закона о рекламе, "поскольку трансляция рекламы в передачах иностранных телерадиоорганизаций, которые не подпадают под юрисдикцию государств – членов Европейского Союза или государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, запрещена".

Такое же нарушение было зафиксировано и в эфире детского телеканала "Карусель", добавили в ведомстве.

Кроме того, в рубрике "Погода" программы "С добрым утром, малыши!" зафиксировано размещение виртуальной карты регионов Российской Федерации, которая охватывает территорию аннексированного Крыма.

"Это противоречит статье 28 Закона Украины "Об информации", поскольку информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека", – заявил Нацсовет.

Темы: Нацсовет СМИ телевидение
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