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Нацсовет работает над вопросом регулирования Telegram

Татьяна ОлейникЧетверг, 28 сентября 2023, 23:56
Нацсовет работает над вопросом регулирования Telegram
председатель Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк. Фото Укринформ

Национальный совет по телевидению и радиовещанию работает над вопросом регулирования мессенджера Telegram, который используют россияне для распространения своих нарративов.

Источник: Укринформ со ссылкой на главу Нацсовета Ольгу Герасимьюк

Детали: По ее словам, заблокированные за пророссийскую деятельность медиа сейчас активно работают в Telegram. Это "непростая тема", над которой ведомство работает каждый день.

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Прямая речь: "Сейчас они уже не смешат нас своим гугл переводом с украинского языка. Они научились общаться хорошей удельной лексикой. Их очень людям трудно выделить среди действительно проукраинских каналов. Это отдельная тема, над которой мы сражаемся вместе с Министерством цифровой трансформации и другими".

Темы: Нацсоветсоцсети
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