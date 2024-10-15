Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нацсовет озвучил требования к медиа по освещению процесса мобилизации и деятельности ТЦК

Анастасия ПроцВторник, 15 октября 2024, 15:04
Нацсовет озвучил требования к медиа по освещению процесса мобилизации и деятельности ТЦК
Иллюстративное фото: Getty Images

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания призвал украинские медиа к "корректному и профессиональному" освещению темы мобилизации и деятельности ТЦК на фоне российской пропаганды.

Источник: сообщение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Дословно: "Национальный совет призывает медиа к корректному и профессиональному подходу в освещении чувствительных тем, в частности процесса мобилизации и деятельности ТЦК. Эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активной фокусировки и распространения фейков со стороны врага. Важно, чтобы отечественные медиа отличали правдивую информацию от российских вбросов и подавали информацию только из официальных и достоверных источников. Это является важным аспектом защиты национальной безопасности".

Реклама:

Детали: В сообщении говорится о том, что враг пытается сформировать в украинском обществе негативное отношение к процессу мобилизации, "демонизации" ТЦК и их сотрудников. Цель таких действий – остановить мобилизацию и ослабить обороноспособность Украины.

Также в Нацсовете сообщили, что по данным Национального проекта по медиаграмотности "Фильтр", российские власти заложили в госбюджете на пропаганду $1,6 млрд. Подчеркивается, что значительная часть этих информационных усилий страны-агрессора направлена именно на украинскую аудиторию.

Поэтому Национальный совет призывает украинские медиа:

РЕКЛАМА:
  • придерживаться профессиональных стандартов, тщательно изучать источники, в том числе и при цитировании иностранных ресурсов, достоверность и происхождение любой информации, особенно связанной с мобилизационными процессами и военными действиями;
  • даже в случае освещения какого-то противоречивого случая задержания человека представителями ТЦК стоит максимально осторожно использовать цитаты, потому что эмоциональные высказывания в таких случаях являются естественными, но их появление в медиа с распространением искажается и придает им преувеличенное значение;
  • понимать, что большинство сообщений о неприятных фактах приходят из соцсетей, где трудно проверить и сам факт, и тем более обстоятельства события, особенно с учетом активности врага – поэтому фактчекинг является незыблемой основой качественного информирования.

Предыстория:

  • 12 октября вечером в Днепре работники ТЦК остановили гендиректора компании-производителя металлопластиковых окон "Steko" Сергея Положая. Как видно из распространенного видео, Положай нецензурно высказывался в адрес представителей ТЦК, а впоследствии оскорблял их и в своих соцсетях, в ТЦК заявили, что проводится правовая оценка действий Положая.
  • Вечером 11 октября представители ТЦК совместно с полицией провели рейды в клубах и ресторанах Киева, Днепра, Харькова, Хмельницкого и других городов.
  • Ранее сообщалось, что возле Дворца спорта в Киеве после концерта "Океана Эльзы" посетителей ждали работники ТЦК и полицейские. У мужчин проверяли документы, некоторых задержала полиция.
  • "Украинская правда" обратилась к правоохранителям, чтобы выяснить причины их задержания.

НацсоветпропагандаТЦКмедиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS

футбол"Шахтер" снова не забил: горняки проиграли "Арсеналу" в Лондоне

Буданов: Первые войска КНДР могут прибыть в Курскую область уже 23 октября

Шмыгаль: Вместо МСЭК введут новую европейскую модель

МСЭК будут ликвидированы до 31 декабря – Зеленский ввел в действие решение СНБО

Генпрокурор Костин заявил об отставке

Все новости...
Нацсовет
Нацсовет вынес предписание телеканалу "Рада" за несвоевременное размещение "свечи" в Голодомор
Нацсовет работает над вопросом регулирования Telegram
Нацсовет просит признать 3 российских телеканала террористическими организациями
Последние новости
04:46
ISW: Путин на саммите BRICS хочет создать механизмы для усиления войны
04:08
ФутболРоссийский бизнесмен хочет купить клуб итальянской Серии А
03:48
СМИ: Блогерша получила 6,65 млн грн за организацию чемпионата по спортивной гимнастике
03:10
В Киевской области ПВО работает по беспилотникам
02:38
Зеленский: Взаимное прекращение воздушных атак по энергетике может завершить горячую фазу войны
02:23
Что нужно знать об овуляции: наука развенчивает мифы
02:06
ФутболГендиректор "Шахтера": Судаков заинтересовал "Манчестер Сити"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
обновляетсяРоссийские военные запустили ударные дроны по Украине
00:13
Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS
Все новости...
Реклама:
Реклама: