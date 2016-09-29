Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацрада заборонила комедійний, спортивний і дитячий канали РФ

Четвер, 29 вересня 2016, 15:21

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 29 вересня заборонила ретрансляцію в Україні трьох російських каналів – Comedy TV, "Наш футбол" і "Карусель".

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Причиною для вилучення телеканалу Соmedy TV стало те, що він не мовить ще з 1 вересня 2014 року.

На телеканалі "Наш футбол" зафіксовано розміщення комерційної реклами, що є порушенням вимог закону про рекламу, "оскільки трансляція реклами у передачах іноземних телерадіоорганізацій, які не підпадають під юрисдикцію держав – членів Європейського Союзу або держав, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, заборонена".

Таке саме порушення було зафіксоване і в ефірі дитячого телеканалу "Карусель", додали у відомстві.

Крім того, у рубриці "Погода" програми "С добрым утром, малыши!" зафіксовано розміщення віртуальної карти регіонів Російської Федерації, яка охоплює територію анексованого Криму.

"Це суперечить статті 28 Закону України "Про інформацію", оскільки інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини", – заявила Нацрада.

Теми: НацрадаЗМІтелебачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Нацрада
Нацрада просить визнати 3 російські телеканали терористичними організаціями
Нацрада хоче покарання для телеканалів за російський контент у Новий рік
Перевірка каналу ОПЗЖ: Шуфрич каже, що не має конфлікту інтересів, бо передав права
Останні новини
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
Усі новини...
Реклама: