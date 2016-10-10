ATR из-за отсутствия финансирования намерен переехать в Литву

Крымскотатарский телеканал ATR заявляет об отсутствии финансирования из госбюджета Украины. Телеканал намерен переехать в Литву.

Об этом журналисту УП сообщили на телеканале ATR.

"У нас с Литвой много исторических связей, от них всегда много поддержки. Например, весной исполнительный комитет Конгресса крымских татар проходил в здании Сейма Литвы. Позиция по Крыму у всех политических лидеров Литвы однозначна", – объяснил главный редактор новостей телеканала Осман Пашаев.

Он напомнил, что своим постановлением правительство обещало телеканалу 40 млн гривен ежегодной помощи от государства. Однако Минфин, как отметил Пашаев, деньги так и не выделил.

"Последний аргумент экономический – если Еврокомиссия будет выполнять рекомендацию о финансовой поддержке Европарламента (9 пункт резолюции Европарламента по Крыму 4. 02.2016), то нам физически выгодно размещать телеканал на территории ЕС с наименьшими расходами на его содержание", – сказал Пашаев.

По его словам, собственных финансов у канала с трудом хватит до конца текущего года.

Как известно, медиагруппа ATR принадлежит крымскотатарскому бизнесмену и активисту Ленуру Ислямову. В медиагруппу также входит детский телеканал Lâle, радио Meydan, вещающее на Крым, онлайн-газета 15minut.org и издательство Qartbaba production.

Как известно, после незаконной аннексии Крыма коллаборационистские власти сначала не давали лицензию на вещание независимым СМИ. Потом же ATR и другие издания все же получили регистрацию Роскомнадзора, но их работе постоянно препятствовали.

Позднее эти СМИ потеряли возможность работать в Крыму и переехали в материковую Украину.

Весной 2015 года вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил разрешить каналу вещать на материке.

Анастасия Рингис, УП