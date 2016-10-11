Имущество судьи-взяточника из Днипра арестовано
Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимое имущество, денежные средства и драгоценности, изъятые во время обыска у судьи Октябрьского райсуда города Днипро, обвиняемого во взяточничестве.
Соответствующее ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро суд удовлетворил 11 октября, сообщает пресс-центр НАБУ.
Ранее этот суд для судьи избрал меру пресечения в виде залога в размере 260 тысяч гривен.
В НАБУ сообщают, что подозреваемый залог внес.
"Вместе с тем детективы изъяли загранпаспорт судьи. Поэтому законно судья, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст 369-2 УК ("Злоупотребление влиянием"), покинуть страну не может", – резюмируется в сообщении.
Как известно, судья был задержан на получении взятки: он требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов (более 258 000 гривен) за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.
Во время обысков у судьи из Днепра было выявлено более 54 тыс. долларов, около 13 тыс. евро и почти 138 тыс. гривен наличными.
Украинская правда