Имущество судьи-взяточника из Днипра арестовано

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Вторник, 11 октября 2016, 16:35

Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимое имущество, денежные средства и драгоценности, изъятые во время обыска у судьи Октябрьского райсуда города Днипро, обвиняемого во взяточничестве.

Соответствующее ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро суд удовлетворил 11 октября, сообщает пресс-центр НАБУ.

Ранее этот суд для судьи избрал меру пресечения в виде залога в размере 260 тысяч гривен.

В НАБУ сообщают, что подозреваемый залог внес.

"Вместе с тем детективы изъяли загранпаспорт судьи. Поэтому законно судья, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст 369-2 УК ("Злоупотребление влиянием"), покинуть страну не может", – резюмируется в сообщении.

Как известно, судья был задержан на получении взятки: он требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов (более 258 000 гривен) за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Во время обысков у судьи из Днепра было выявлено более 54 тыс. долларов, около 13 тыс. евро и почти 138 тыс. гривен наличными.

Украинская правда

Темы: взятка суд НАБУ Днепр
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