Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У задержанного судьи из Днепра нашли десятки тысяч долларов и евро

Суббота, 8 октября 2016, 12:12

Во время обысков по месту жительства судьи Октябрьского районного суда города Днепр, задержанного накануне, было выявлено более 54 тысяч долларов США, около 13 тысяч евро и почти 138 тысяч гривен наличными.

Об этом сообщает в субботу Национальное антикоррупционное бюро на своей странице в Facebook.

 
 
 
Фото НАБУ

"Во время обысков по месту жительства судьи Октябрьского районного суда города Днепр, задержанного вчера детективами НАБУ и сотрудниками ДСБ Нацполиции, было выявлено более 54 тысяч долларов США, около 13 тысяч евро и почти 138 тысяч гривен наличными", - отметили в НАБУ.

Как сообщалось, судья был задержан в пятницу на получении взятки. Он требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долларов США (более 258 тысяч гривен) за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

"Судья пытался повлиять на должностных лиц следственного подразделения одного из отделений полиции... относительно совершения действий, направленных на непривлечение лица к уголовной ответственности", - сообщали в НАБУ.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДнепрсудНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Днепр
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Воды по колено: Ермак показал страшное фото Днепра после подрыва оккупантами Каховской ГЭС
СБУ задержала "правую руку" миллиардера РФ, который вывозил из Украины титан для "Калибров"
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: