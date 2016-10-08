У задержанного судьи из Днепра нашли десятки тысяч долларов и евро

Во время обысков по месту жительства судьи Октябрьского районного суда города Днепр, задержанного накануне, было выявлено более 54 тысяч долларов США, около 13 тысяч евро и почти 138 тысяч гривен наличными.

Об этом сообщает в субботу Национальное антикоррупционное бюро на своей странице в Facebook.

Фото НАБУ

"Во время обысков по месту жительства судьи Октябрьского районного суда города Днепр, задержанного вчера детективами НАБУ и сотрудниками ДСБ Нацполиции, было выявлено более 54 тысяч долларов США, около 13 тысяч евро и почти 138 тысяч гривен наличными", - отметили в НАБУ.

Как сообщалось, судья был задержан в пятницу на получении взятки. Он требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долларов США (более 258 тысяч гривен) за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

"Судья пытался повлиять на должностных лиц следственного подразделения одного из отделений полиции... относительно совершения действий, направленных на непривлечение лица к уголовной ответственности", - сообщали в НАБУ.

Украинская правда