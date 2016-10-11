Экс-глава Первомайской РГА и его сообщник украли 1,5 тысячи га земли - ГПУ

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Вторник, 11 октября 2016, 19:03

Бывшему главе Первомайской РГА Николаевской области и директору предприятия "Партнер-Агро" сообщили о подозрении в завладении 1553,97 га земли, которая находилась в собственности Корнацкой К.П.

Действия бывших должностных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Поскольку местопребывание этих чиновников неизвестно их объявили в розыск, а суд 11 октября предоставил разрешение на их задержание.

Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда

Темы: РГА
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