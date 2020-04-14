Несмотря на амбициозные планы правительства по децентрализации, районный уровень крайне важен сейчас, когда государство прилагает усилия в противостоянии распространению эпидемии коронавируса. В чем состоят риски промедления з назначением новых глав райгосадминистраций? (укр.)
Порядок vs хаос: почему правильный менеджмент критично важен
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Вторник, 14 апреля 2020, 17:50
эксглава Киевской ОГА
Темы: децентрализация РГА реформы
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