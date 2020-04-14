Михаил Бно-Айриян Порядок vs хаос: почему правильный менеджмент критично важен Несмотря на амбициозные планы правительства по децентрализации, районный уровень крайне важен сейчас, когда государство прилагает усилия в противостоянии распространению эпидемии коронавируса. В чем состоят риски промедления з назначением новых глав райгосадминистраций? (укр.)

Павел Фролов Остановить поправочный террор Депутатские поправки должны улучшать законопроекты, а не блокировать работу парламента. Именно это мы предусмотрели в изменениях к регламенту, призванных дать отпор поправочному террору. (укр.)

Гуля Поготова Как вырабатывается иммунитет против вируса, и в частности против COVID-19 Человек наконец понял, что не он самый мощный на этой планете. И теперь, чтобы выживать, нам придется изменить свои привычки и жить по новым правилам. (укр.)

Мария Мезенцева После пандемии: что должно стать новым приоритетом в выполнении Соглашения об ассоциации Новые вызовы, с которыми столкнулась Украина в результате пандемии, на практике показали, насколько важен для нашей страны доступ к единому цифровому рынку ЕС. (укр.)

Майкл Эмерсон Антикризисный компромисс: как ЕС будет спасать свою экономику от коронавируса ЕС наконец принял решение о механизмах финансирования выхода из экономического кризиса, вызванного вирусом. Решение компромиссное, но не факт, что окончательное. (укр.)