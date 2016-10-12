Котвицкий задекларировал покупку одежды более чем полмиллиона

Депутат "Народного фронта" Игорь Котвицкий задекларировал приобретение дорогой одежды и аксессуаров общей стоимостью более 0,6 миллиона гривен за пять единиц.

Такие изменения имущественного положения, задекларированы в электронной декларации Котвицкого, обнародованной на сайте НАПК.

Согласно данным об изменениях имущественного положения, 30 сентября он приобрел две куртки Brunello Cucinelli. Одну - за 101 474 гривни, вторая - за 174 164 гривны.

В Brunello Cucinelli он также купил костюм стоимостью 109 615 гривен.

Также он купил 30 сентября сумку Christian Dior 95 950 гривен.

Кроме того, 30 сентября Котвицкий купил пальто Loro Piana за 127 933 гривен.

В то же время, Котвицкий задекларировал в изменениях имущественного положения получение дивидендов и процентов на общую сумму 17 022 973 гривен. Дивиденды он получил от ООО "Инвестор-Атика" и ООО "Сахалинское - 1".

Проценты Котвицкий получил от АО "Ощадбанк", ОАО "Альфа-банк" и ОАО "Сбербанк".

Как известно, в декларации 2015 года Котвицкий задекларировал 66 774 867 гривен совокупного дохода. Тогда в декларации Котвицкий отмечал, что держит на счетах в банках 276 938 498 гривен.

Как известно, в электронные декларации чиновники должны вносить информацию об изменении имущественного положения, если расходы превышают 50 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.

Как известно, НАБУ расследует вывод депутатом от "Народного фронта" Игорем Котвицким более 40 миллионов долларов за границу летом 2015 года. Суд предоставил НАБУ доступ к ряду счетов и банковских документов в этом деле.

Специализированная антикоррупционная прокуратура с 31 декабря 2015 года осуществляет процессуальное руководство в деле о незаконном обогащении Котвицкого. Это дело было объединено с другим – от 23 сентября 2015 года, расследование которого осуществляло МВД, подконтрольное Авакову.

Котвицкий является соратником и бизнес-партнером Авакова. Сам министр утверждает, что Котвицкий вывел эти 40 миллионов долларов за границу законно.

Оксана Коваленко, УП