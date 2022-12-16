Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жена экс-нардепа Дейдея заявила, что ее муж жив и, вероятно, за границей

"Украинская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 01:39
Дарья Дейдей, скрин из видео Bihus.Info

Жена бывшего народного депутата из фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея заявила, что ее муж жив и, скорее всего, находится за границей. В марте она сообщала о смерти экс-нардепа.

Источник: Bihus.Info

Детали: 10 марта Дарья Дейдей сообщила о гибели своего мужа. Об обстоятельствах смерти экс-нардепа она тогда не рассказала.

Через 9 месяцев жена бывшего политика опровергла свои слова.

В разговоре с журналисткой Bihus.Info жена экс-нардепа заявила, что он жив. При этом она сообщила, что не общалась с мужем после 24 февраля.

Прямая речь Дарьи Дейдей: "Я знаю, что он жив...

Мне сказали, что он погиб, но потом я узнала, что он жив и у него все хорошо. Он, скорее всего, за границей".

ВИДЕО ДНЯ

Смотреть с 06:05

Больше деталей: Издание также сообщило, что сейчас Дарья Дейдей пытается развестись со своим мужем.

По данным Bihus.Info, официально, используя собственные документы, Дейдей не пересекал границу.

Что этому предшествовало: 12 марта, через два дня после сообщения Дарьи Дейдей, источники "УП" в пограничной службе и силовых ведомствах намекнули, что Евгений Дейдей не погиб и мог покинуть Украину.

Темы: Народный фронтВерховная Рада
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине: жертв стало 6

Зеленского просят ветировать закон об усилении ответственности для военных

ЕС ввел санкции против почти 200 физических и юридических лиц из России: ВС, судьи, партии, дочери Кадырова

Отстраненный мэр Чернигова пожаловался на слежку

"Укрэнерго" отменило действие чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины

Столтенберг: Путин готов к длительной войне и новым наступлениям

Все новости...
Народный фронт
"Народный фронт" назвал арест Пашинского "правосудием времен Януковича"
Сюмар вызвали на допрос по делу "об узурпации власти"
Бурбак не проходит в новую Раду, а Иванчук победил "Слугу народа"
Последние новости
01:30
Генерал Ходжес прокомментировал возможность наступления России в феврале
00:38
Завершаем работы по восстановлению водоснабжения в Киеве – Кличко
23:40
Сумщина: враг за день нанес 79 ударов по 5 общинам
23:25
В Конгрессе могут призвать к уголовному преследованию Трампа из-за штурма Капитолия - СМИ
23:11
Народ Украины и Зеленский отмечены премией Карла Великого
23:08
Австрия пожертвует 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины
22:54
Без света, без воды, но без России: посол Германии передала председательство в G7 японскому коллеге
22:45
Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине: жертв стало 6
22:40
Маск отключил аудиофункцию в Twitter после провального разговора с журналистами
22:31
В США ответили на угрозы России из-за возможной поставки Украине ЗРК Patriot
Все новости...