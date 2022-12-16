Жена экс-нардепа Дейдея заявила, что ее муж жив и, вероятно, за границей

Жена бывшего народного депутата из фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея заявила, что ее муж жив и, скорее всего, находится за границей. В марте она сообщала о смерти экс-нардепа.

Источник: Bihus.Info

Детали: 10 марта Дарья Дейдей сообщила о гибели своего мужа. Об обстоятельствах смерти экс-нардепа она тогда не рассказала.

Через 9 месяцев жена бывшего политика опровергла свои слова.

В разговоре с журналисткой Bihus.Info жена экс-нардепа заявила, что он жив. При этом она сообщила, что не общалась с мужем после 24 февраля.

Прямая речь Дарьи Дейдей: "Я знаю, что он жив...

Мне сказали, что он погиб, но потом я узнала, что он жив и у него все хорошо. Он, скорее всего, за границей".

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Больше деталей: Издание также сообщило, что сейчас Дарья Дейдей пытается развестись со своим мужем.

По данным Bihus.Info, официально, используя собственные документы, Дейдей не пересекал границу.

Что этому предшествовало: 12 марта, через два дня после сообщения Дарьи Дейдей, источники "УП" в пограничной службе и силовых ведомствах намекнули, что Евгений Дейдей не погиб и мог покинуть Украину.