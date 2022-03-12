Источники намекают, что экс-нардеп Дейдей не погиб

Бывший народный депутат из фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей может быть жив. Есть версия, что он покинул страну.

Источник: Собеседники УП в пограничной службе, силовых ведомствах, жена Дейдея – Дарья Дейдей

Прямая речь одного из источников: "Он сбежал".

Детали: Другой источник объясняет, что бывший нардеп покидал страну через контрабандные тропы в Закарпатье.

В свою жену Дейдея в комментарии УП заявила, что ее проинформировали о гибели мужа. В то же время, на вопрос, кто именно сообщил и при каких обстоятельствах произошла смерть Евгения Дейдея, она не ответила.

Прямая речь Дарьи Дейдей: "Мне сказали, что он погиб. Мы с детьми в Киеве, нас никто не вывозил. Вряд ли он жив. Он должен был ребенка забрать в Будапеште.

Ехал туда, исчезла связь и больше ее никто не видел. Ребёнка оттуда вывозили наши знакомые. Он бы ребенка не бросил"

Что было ранее: 10 марта Дарья Дейдей сообщила в своем Instagramе о гибели своего мужа.