Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Источники намекают, что экс-нардеп Дейдей не погиб

Роман Кравец, Севгиль МусаеваСуббота, 12 марта 2022, 13:47

Бывший народный депутат из фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей может быть жив. Есть версия, что он покинул страну.

Источник: Собеседники УП в пограничной службе, силовых ведомствах, жена Дейдея Дарья

Прямая речь одного из источников: "Он сбежал".

Реклама:

Детали: Другой источник объясняет, что бывший нардеп покидал страну через контрабандные тропы на Закарпатье.

В свою очередь жена Дейдея в комментарии УП заявила, что ее проинформировали о гибели мужа. В то же время, на вопрос, кто именно сообщил и при каких обстоятельствах произошла смерть Евгения Дейдея, она не ответила.

Прямая речь Дарьи Дейдей: "Мне сказали, что он погиб. Мы с детьми в Киеве, нас никто не вывозил. Вряд ли он жив. Он должен был ребенка забрать в Будапеште.

ВИДЕО ДНЯ

Ехал туда, исчезла связь и больше ее никто не видел. Ребёнка оттуда вывозили наши знакомые. Он бы ребенка не бросил".

Что было ранее: 10 марта Дарья Дейдей сообщила в своем Instagram о гибели своего мужа.

Темы: Народный фронтВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Народный фронт
Жена экс-нардепа Дейдея заявила, что ее муж жив и, вероятно, за границей
"Народный фронт" назвал арест Пашинского "правосудием времен Януковича"
Сюмар вызвали на допрос по делу "об узурпации власти"
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: