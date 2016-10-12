Котвіцький задекларував купівлю одягу на понад півмільйона гривень

Депутат "Народного фронту" Ігор Котвіцький задекларував придбання дорогого одягу та аксесуарів загальною вартістю понад 0,6 мільйони гривень за п'ять одиниць.

Такі зміни майнового стану, задекларовані в електронній декларації Котвіцького, оприлюдненій на сайті НАЗК.

Згідно з даними про зміни майнового стану, 30 вересня він придбав дві куртки Brunello Cucinelli. Одна - за 101474 гривень , друга – за 174 164 гривні.

В Brunello Cucinelli він також купив костюм вартістю 109 615 гривень.

Також він купив 30 вересня сумку Christian Dior 95 950 гривень.

Крім того, 30 вересня Котвіцький купив пальто пальто Loro Piana за 127 933 гривень.

Водночас, Котвіцький задекларував у змінах майнового стану отримання дивідендів та процентів на загальну суму 17 022 973 гривні. Дивіденди він отримав від ТОВ "Інвестор-Атіка" та ТОВ "Сахалінське - 1".

Проценти Котвіцький отримав від АТ "Ощадбанк", ПАТ "Альфа-банк" та ПАТ "Сбербанк".

Водночас, з електронних документів важко зрозуміти, коли саме були отримані ці кошти.

У декларації за 2015 рік Котвіцький задекларував 66 774 867 гривень сукупного доходу. Тоді в декларації Котвіцький зазначав, що тримає на рахунках в банках 276 938 498 гривень.

В електронні декларації чиновники мають вносити інформацію про зміну майнового стану, якщо витрати перевищують 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура з 31 грудня 2015 року здійснює процесуальне керівництво у справі про незаконне збагачення Котвіцького.

НАБУ розслідує виведення депутатом від "Народного фронту" Ігорем Котвіцьким понад 40 мільйонів доларів закордон влітку 2015 року.

Суд надав НАБУ доступ до низки рахунків та банківських документів у цій справі.

Котвіцький є соратником і бізнес-партнером Авакова. Сам міністр стверджує, що Котвіцький вивів ці 40 мільйонів доларів закордон законно.

Оксана Коваленко, УП