МВД: дата реального запуска видеофиксации на дорогах пока неизвестна

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Четверг, 13 октября 2016, 12:29

Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения на дорогах Украины пока не готова к запуску в реальном режиме.

Об этом "Украинской правде" сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, сообщения, которые были распространены летом в СМИ о том, что такая фиксация начнет работу в реальном режиме с 4 сентября, были результатом недопонимания и не соответствуют действительности.

"Для этого также необходимы постановления правительства, целая нормативная база. Все это надо протестировать, согласовать", – сказал он.

Кроме того, по словам Шевченко, имеющееся техническое и программное обеспечение требует значительной подготовки и проверки.

"Опыт 2007 года показал, что что попало можно сделать быстро, но оно и работать будет как что попало. Тогда рассылались так называемые "письма счастья", но все это быстро закончилось. Нормально составленный юридический иск показывал, что система не была готова", – добавил представитель МВД.

Он заверил, что власть сообщит, когда система будет готова к запуску. По его словам, технические средства, которые предлагаются для видеофиксации, сейчас представлены на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве.

Как известно, в четверг министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что видеофиксация в тестовом режиме показывает "гигантское число" нарушений правил дорожного движения на украинских дорогах. По его словам, водителям придется стать более дисциплинированными, когда система будет запущена в реальном режиме.

В тестовом режиме видеофиксация стартовала в Киеве и Одессе в начале июля.

Украинская правда

Темы: дороги полиция
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