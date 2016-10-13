Аваков: видеофиксация показывает гигантское число нарушений ПДД
Четверг, 13 октября 2016, 10:31
Автоматическая система видеофиксации нарушений правил дорожного движения, запущенная в тестовом режиме, фиксирует большое количество нарушений.
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал журналистам, сообщают "Украинские новости".
"Я с некоторым опасением ожидаю, когда мы все таки реализуем в полной мере видеофиксацию по всей территории страны, потому что тестовые замеры, которые мы сделали с нескольких камер, показали гигантское количество нарушений", – сказал он.
Аваков считает, что гражданам необходимо поставить себе некоторые ограничения, чтобы находиться в безопасности.
Как известно, Министерство внутренних дел начало автоматическую видеофиксацию нарушений правил дорожного движения в тестовом режиме на дорогах в Киеве и Одессе.