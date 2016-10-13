Аваков: видеофиксация показывает гигантское число нарушений ПДД

Автоматическая система видеофиксации нарушений правил дорожного движения, запущенная в тестовом режиме, фиксирует большое количество нарушений.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал журналистам, сообщают "Украинские новости".

"Я с некоторым опасением ожидаю, когда мы все таки реализуем в полной мере видеофиксацию по всей территории страны, потому что тестовые замеры, которые мы сделали с нескольких камер, показали гигантское количество нарушений", – сказал он.

Аваков считает, что гражданам необходимо поставить себе некоторые ограничения, чтобы находиться в безопасности.

Как известно, Министерство внутренних дел начало автоматическую видеофиксацию нарушений правил дорожного движения в тестовом режиме на дорогах в Киеве и Одессе.