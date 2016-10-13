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МВС: дата реального запуску відеофіксації на дорогах поки невідома

Четвер, 13 жовтня 2016, 12:29
МВС: дата реального запуску відеофіксації на дорогах поки невідома

Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху на дорогах України поки що не готова до запуску в реальному режимі.

Про це "Українській правді" повідомив речник МВС Артем Шевченко.

За його словами, повідомлення, які були поширені влітку у ЗМІ про те, що така фіксація почне роботу в реальному режимі з 4 вересня, були результатом недорозуміння і не відповідають дійсності.

"Для цього також необхідні постанови уряду, ціла нормативна база. Все це треба протестувати, погодити", – сказав він.

Крім того, за словами Шевченка, наявне технічне та програмне забезпечення потребує значної підготовки і перевірки.

"Досвід 2007 року показав, що абищо можна зробити швидко, але воно і працюватиме як абищо. Тоді розсилалися так звані "листи щастя", але все це швидко закінчилося. Нормально складений юридичний позов показував, що система не була готовою", – додав речник МВС.

Він запевнив, що влада повідомить, коли система буде готова до запуску. За його словами, технічні засоби, які пропонуються для відеофіксації, зараз представлені на виставці "Зброя і безпека" в Києві.

Як відомо, у четвер міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що відеофіксація у тестовому режимі показує "гігантське число" порушень правил дорожнього руху на українських дорогах. За його словами, водіям доведеться стати більш дисциплінованими, коли система буде запущена у реальному режимі.

У тестовому режимі відеофіксація стартувала у Києві і Одесі на початку липня.

Українська правда

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Теми: дорогиполіція
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