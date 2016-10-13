Саакашвили говорит, что из-за стихии был вынужден вернуться из Испании

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Четверг, 13 октября 2016, 22:55

Председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили сообщил, что был в Испании, когда в Одесской области началась непогода.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба политика.

"Позавчера действительно оформил отпуск, по приглашению друзей уехал в Испанию, и намеревался быть там до конца недели. Как только узнал о стихии, прервал отпуск и первым же рейсом вылетел обратно", - сообщил Саакашвили.

"Вчера, после того как получил информацию, был на постоянной связи со штабом ОГА, и дал все необходимые распоряжения. Сегодня весь день езжу по Одесской области", - добавил он.

По данным пресс-службы, председатель ОГА в четверг вечером находился в Коминтерновском районе.

Как известно, за два дня в результате стихии в Одессе погибли 4 человека.

Украинская правда

Темы: Саакашвили Одесса
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Комментарии — 2
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IP: 46.119.243.---Alexandr Kovalenko13.10.2016 23:41
в одессе снегопад - саакашвили на форуме, в Одессе буря - Саакашвили в Барселоне. Отличный губернатор, что сказать) Выяснить что с выброами в Грузии важнее ж, чем что с областью, че там)
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IP: 46.219.255.---Лисько Александра13.10.2016 23:40
какого масштаба должна быть стихия, чтобы Саакашвили вернулся в Грузию навсегда?? украинцы организуют..
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