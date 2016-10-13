Саакашвілі каже, що через стихію був змушений повернутися з Іспанії
Четвер, 13 жовтня 2016, 22:55
Голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі повідомив, що був в Іспанії, коли на Одещині почалася негода.
Відповідну заяву розповсюдила прес-служба політика.
"Позавчора дійсно оформив відпустку, на запрошення друзів поїхав в Іспанію, і мав намір бути там до кінця тижня. Щойно дізнався про стихію, перервав відпустку і першим же рейсом вилетів назад", - повідомив Саакашвілі.
"Учора, після того як отримав інформацію, був на постійному зв'язку зі штабом ОДА, і дав усі необхідні розпорядження. Сьогодні весь день їжджу Одещиною", - додав він.
За даними прес-служби, голова ОДА у четвер ввечері перебував у Комінтернівському районі.
Як відомо, за два дні внаслідок стихії в Одесі загинуло 4 людини.
Українська правда