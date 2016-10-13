Саакашвили говорит, что из-за стихии был вынужден вернуться из Испании

Председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили сообщил, что был в Испании, когда в Одесской области началась непогода.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба политика.

"Позавчера действительно оформил отпуск, по приглашению друзей уехал в Испанию, и намеревался быть там до конца недели. Как только узнал о стихии, прервал отпуск и первым же рейсом вылетел обратно", - сообщил Саакашвили.

"Вчера, после того как получил информацию, был на постоянной связи со штабом ОГА, и дал все необходимые распоряжения. Сегодня весь день езжу по Одесской области", - добавил он.

По данным пресс-службы, председатель ОГА в четверг вечером находился в Коминтерновском районе.

Как известно, за два дня в результате стихии в Одессе погибли 4 человека.

Украинская правда