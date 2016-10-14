"Азов" создал партию: хочет восстановления ядерного потенциала и легализации огнестрельного оружия
Гражданский корпус "Азов" создал политическую партию "Национальный корпус".
Соответствующее решение было принято на съезде в Киеве 14 октября, "за" проголосовали 284 из 292 делегатов, 5 делегатов были против.
Партия "Нацкорпус" создана путем переименования партий "Гражданское движение "Честные дела" и "Патриот Украины ".
Главой партии сроком на 4 года избран внефракционный нардеп Андрей Белецкий.
MP and Azov commander Biletsky criticizes Minsk agreements. Says amount to capitulation pic.twitter.com/7UxT9SA0ra— Ian Bateson (@ianbateson) October 14, 2016
"Глава новой партии Андрей Белецкий (во время выступления) раскритиковал "Минские соглашения" и заявил о "капитуляции", - сообщил в Твиттере присутствующий на мероприятии журналист Ян Бейтсон.
Согласно принятой программе партии, "Нацкорпус" выступает за возобновление ядерного потенциала Украины, национализацию стратегических предприятий и легализации огнестрельного оружия.
Для защиты геополитических интересов Украины, согласно программе партии, должен быть создан Украинский иностранный легион.
Также партия выступает за создание Балто-Черноморского союза.
Участники партии считают, что необходимо минимизировать наказания, связанные с лишением свободы, и заменить их на общественно полезные работы, и провести общественное обсуждение возможности восстановления смертной казни.
"Нацкорпус" призывает предоставить главе государства полномочия и ответственность Верховного главнокомандующего и главы правительства.
Согласно программе, государство должно предоставить гражданам право отказаться от военного призыва. Для этого гражданин должен заплатить определенную сумму в бюджет и отказаться от избирательного права.
Предлагается запретить политическую рекламу в эфире телевидения и на внешних носителях.
Также партия выступает за национализацию активов государства в стратегических сферах национального хозяйства, функционировали на момент получения Украиной независимости.
Козаків покровителько!
І наших звичаїв хранителько!
Молюся тобі, Богородице мила,
Щоб славою ти Україну покрила,
Як землю багрянцем дібров,
Щоб ворог її не зборов.
Даруй доброту і любов.
Візьми нас під свій Материнський Покров!
1) За восстановление ядерного потенциала.
2) Против легализации огнестрельного
3) За всеукраинский референдум по отделению ОРДЛО и за положительное голосования на нём. Тамошнее боль-во поддержала оккупантов. Под влиянием многолетней пропаганды или нет, но это факт с которым нужно считаться и без которого оккупация не была бы возможна. Считаю что такие граждане Украине не только не нужны, а их наличие в таком кол-ве просто опасно для благополучия и безопасности остальных.