"Азов" создал партию: хочет восстановления ядерного потенциала и легализации огнестрельного оружия

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Пятница, 14 октября 2016, 12:45

Гражданский корпус "Азов" создал политическую партию "Национальный корпус".

Соответствующее решение было принято на съезде в Киеве 14 октября, "за" проголосовали 284 из 292 делегатов, 5 делегатов были против.

Партия "Нацкорпус" создана путем переименования партий "Гражданское движение "Честные дела" и "Патриот Украины ".

Главой партии сроком на 4 года избран внефракционный нардеп Андрей Белецкий.

"Глава новой партии Андрей Белецкий (во время выступления) раскритиковал "Минские соглашения" и заявил о "капитуляции", - сообщил в Твиттере присутствующий на мероприятии журналист Ян Бейтсон.

Согласно принятой программе партии, "Нацкорпус" выступает за возобновление ядерного потенциала Украины, национализацию стратегических предприятий и легализации огнестрельного оружия.

Для защиты геополитических интересов Украины, согласно программе партии, должен быть создан Украинский иностранный легион.

Также партия выступает за создание Балто-Черноморского союза.

Участники партии считают, что необходимо минимизировать наказания, связанные с лишением свободы, и заменить их на общественно полезные работы, и провести общественное обсуждение возможности восстановления смертной казни.

"Нацкорпус" призывает предоставить главе государства полномочия и ответственность Верховного главнокомандующего и главы правительства.

Согласно программе, государство должно предоставить гражданам право отказаться от военного призыва. Для этого гражданин должен заплатить определенную сумму в бюджет и отказаться от избирательного права.

Предлагается запретить политическую рекламу в эфире телевидения и на внешних носителях.

Также партия выступает за национализацию активов государства в стратегических сферах национального хозяйства, функционировали на момент получения Украиной независимости.

 
В Киеве проходит съезд "Азова", на котором принято решение о создании партии "Национальный корпус". Фото из Твиттера  Christopher Miller  
 
На мероприятии продают одежду с символикой "Азова"

Украинские новости

Темы: "Азов" Билецкий партия
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IP: 77.222.137.---Валерій Щербина14.10.2016 13:33
Пречиста Свята Покрово –

Козаків покровителько!

І наших звичаїв хранителько!

Молюся тобі, Богородице мила,

Щоб славою ти Україну покрила,

Як землю багрянцем дібров,

Щоб ворог її не зборов.

Даруй доброту і любов.

Візьми нас під свій Материнський Покров!
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IP: 94.178.217.---sensor+214.10.2016 13:32
А шо делать если я

1) За восстановление ядерного потенциала.

2) Против легализации огнестрельного

3) За всеукраинский референдум по отделению ОРДЛО и за положительное голосования на нём. Тамошнее боль-во поддержала оккупантов. Под влиянием многолетней пропаганды или нет, но это факт с которым нужно считаться и без которого оккупация не была бы возможна. Считаю что такие граждане Украине не только не нужны, а их наличие в таком кол-ве просто опасно для благополучия и безопасности остальных.
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IP: 46.133.223.---formalin14.10.2016 13:25
Гасла свідчать про глибокий непрофесіоналізм і відсутність стратегії. Ліво-права ідеологія. Програми цілісної нема. Половина гасел нереалістична, половина - не актуальна. Прогноз -безнадійний! Має нарешті утворитися послідовна права політсила, а не постсовкові сурогати! Об'єктивно вона може знайти необхідну підтримку!
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IP: 95.132.8.---kerubino14.10.2016 13:24
Думаю ,що легалізація зброі вже давно на часі ,бо розвелось багато бандюків ,які мають зброю ,а проста людина не може протстояти цим дебілам ,я за короткоствольну зброю ,чи може наша злодійська влада боіться ,бо має чого ..
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