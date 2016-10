"Азов" создал партию: хочет восстановления ядерного потенциала и легализации огнестрельного оружия

Гражданский корпус "Азов" создал политическую партию "Национальный корпус".

Соответствующее решение было принято на съезде в Киеве 14 октября, "за" проголосовали 284 из 292 делегатов, 5 делегатов были против.

Партия "Нацкорпус" создана путем переименования партий "Гражданское движение "Честные дела" и "Патриот Украины ".

Главой партии сроком на 4 года избран внефракционный нардеп Андрей Белецкий.

MP and Azov commander Biletsky criticizes Minsk agreements. Says amount to capitulation pic.twitter.com/7UxT9SA0ra