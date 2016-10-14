Ландик розповів, хто знав про плани РФ окупувати Луганщину

Экс-нардеп-регионал Владимир Ландик рассказал, кто из представителей бывшей власти знал о планах Российской Федерации оккупировать территорию Луганской области.

Информацию об этом Ландик сообщил на перекрестном допросе по делу экс-нардепа от ПР, фигуранта "дела Ефремова" Владимира Медяника в ГПУ 6 октября, видео которого появилось в сети.

По его словам, после выборов в ВР в 2012 году Медяник входил в состав "идеологической и фракционной команды Ефремова".

"Я знаю, что ситуацию о захвате Луганщины россиянами заранее знал Ефремов (экс-глава фракции ПР, нардеп Александр Ефремов). Это я знаю из уст тогдашнего губернатора Луганщины Пристюка, который мне об этом прямо сказал: "Да, они придут ". Логично я могу предположить, что Владимир (Медяник) тоже мог знать. Мне он этого никого не говорил", - добавил Ландик.

Также он заявил, что в доме Ефремова была встреча, на которой присутствовал Сергей Глазьев - советник президента РФ, фигурирует в деле организации гибридной войны с Украиной.

"Это было дома у Ефремова. Там также было ближайшее окружение Ефремова - Голенко, Пристюк, Лозовский. Там обсуждался вопрос вхождения войск РФ на территорию Украины, отделение территории Донбасса в пользу РФ, таких предпринимателей, как я - таких там нас целая масса - выгоняем, убиваем, а их бизнес делим, среди "ближнего круга". Как мне рассказывали, я же сам там не присутствовал", - добавил Ландик.

Комментируя вопрос относительно информации об участии именно Медяника в организации или финансировании проведения на территории Луганщины в феврале-июне 2014 года акций протеста против действующей власти, Ландик заявил: "Я с ним не общался, поэтому не знаю, что там было. Слышать - мог, но это можно сказать слухи".

Позже в эфире телеканала "112 Украина" Ландик заявил, что обнародование данного видео в сети является "давлением" на него и подтвердил, что это была очная ставка.

"Это давление на тех, кто дает показания, потому что никто не пойдет давать такие показания (если будет знать, что запись станет публичной) ... Когда так делают, это для того, чтобы люди больше не ходили", - заявил Ландик .

Как известно? 7 августа ГПУ задержала экс-нардепа от Партии регионов, фигуранта "дела Ефремова" Владимира Медяника, (был нардепом от ПР с 2012 по 2014 год), который подозревается в совершении ряда уголовных преступлений.

Медяник подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий по ст. 110 ч.3 УК и в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ст. 258-3 ч.1 УК.

Печерский райсуд Киева избрал Медянику меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток до 4 октября.

30 июля 2016 экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов был задержан в аэропорту Борисполь в самолете сообщением Киев - Вена по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Апелляционный суд Киева перенес на 18 октября рассмотрение жалобы защиты Ефремова на решение Печерского райсуда о содержании его под стражей до 24 ноября.

Ландик заявлял, что Ефремов является организатором захвата здания Луганской ОГА и облуправления СБУ в марте 2014 года.

Украинская правда