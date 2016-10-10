Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Апеляцію по Єфремову перенесли

Понеділок, 10 жовтня 2016, 17:44

Апеляційний суд Києва переніс на 18 жовтня розгляд скарги захисту Олександра Єфремова на рішення Печерського райсуду про тримання його під вартою до 24 листопада.

Таке рішення ухвалила колегія суддів апеляційного суду, передає кореспондент "УП".

Це рішення було мотивовано тим, що суд не встиг ознайомитися із додатковими матеріалами, які подав захист Єфремова.

"Документи надійшли до канцелярії лише о 14.49, ми фізично не встигли з ними ознайомитися", - сказав головуючий суддя.

Водночас захист та обвинувачення не заперечували.

"Тоді ми перенесемо на 18 жовтня", - сказав головуючий.

Єфремова таке рішення обурило.  

 
Фото: Роман Кравець
 
ФОТО: РОМАН КРАВЕЦЬ

"Якщо ви вважаєте, що безневинна людина має сидіти ще вісім днів за гратами, то будь ласка! Але ви мали час з усім ознайомитися, там лише 5 листів. Я вже так у понеділок приїжджав, сказали, що суддя захворів!", - обурювався Єфремов.

"Ми вас почули, засідання 18 жовтня", - відповів на це суддя.

Як відомо, 1 серпня Єфремова взяли під варту на 60 діб - до 28 вересня.

28 вересня Печерський райсуд Києва залишив колишнього лідера фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова під вартою до 24 листопада.

Вранці 30 липня стало відомо, що Єфремов затриманий за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.  

Раніше на засіданні суду, Єфремов переконував, що він не винен у злочинах, які йому інкримінує генпрокуратура.  

Роман Кравець, УП

Теми: Єфремовсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Єфремов
Актора Єфремова перевели з СІЗО в колонію: там зможе шити або пекти
Єфремову скоротили термін за смертельне ДТП
"Сімейні" справи. Чи покарані та як живуть соратники Януковича
Останні новини
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – Буданов
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
Усі новини...
Реклама: