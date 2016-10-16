Пограничники просят пока не ездить через КПВВ "Зайцево"

00
0
Воскресенье, 16 октября 2016, 10:30

Государственная пограничная служба просит граждан временно воздержаться от пересечения линии разграничения через КПВВ "Зайцево" в связи с его переносом.

Об этом написал в Facebook в воскресенье помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Вниманию граждан, пересекающих линию разграничения. Продолжается поэтапный перенос КПВВ "Зайцево" ближе к линии разграничения. В связи с этим просим временно воздержаться от пересечения линии разграничения на данном направлении, поскольку проведение инженерных и монтажных работ замедляют работу контрольных служб и увеличивают время ожидания", -написал он.

По словам Слободяна, работы продолжаются согласно графику и будут завершены в ближайшие дни.

Как сообщалось, ранее председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что после переноса контрольного пункта въезда-выезда из поселка Зайцево в Майорск девять населенных пунктов будут выведены из "серой зоны".

Украинская правда

Темы: Пограничная служба Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Боевики обстреляли контрольный пункт "Марьинка" 16 октября 2016, 09:42
Погранслужба: 600 боевиков отправились из Донбасса в Сирию 13 октября 2016, 16:57
На границе с Польшей – очереди в более чем 1000 авто 13 октября 2016, 08:49
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Украина прекратила закачку газа и начала отбор из хранилищ
Захарченко расценивает слова Порошенко как отмену Минских соглашений
АТО: Боевики били 43 раза, стреляли из запрещенных минометов
СМИ: Меркель хочет предложить новые санкции против РФ
Все новости
Доктрина Обамы

10 мыслей президента США об экономической политике

Зима близко

Будет ли сорван отопительный сезон?