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САП готовит спецрасследование против Чауса в октябре

Воскресенье, 16 октября 2016, 19:32
САП готовит спецрасследование против Чауса в октябре

Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует начать специальное досудебное расследование против экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в октябре.

Об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил глава САП Назар Холодницкий.

"Готовятся документы и мы планируем начать против него специальное досудебное расследование в этом месяце", - заявил он.

По словам Холодницкого, Чаус также будет объявлен в международный розыск.

Холодницкий отметил, что у САП нет официальных доказательств того, что Чаус находится в Крыму, поэтому есть основания для его объявления в международный розыск.

Как известно, в сентябре на заседании комитета Холодницкий сообщил, что по его данным Чаус находится в аннексированном Россией Крыму.

9 августа детективы НАБУ разоблачили Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Деньги были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного дома. 11 августа судье Чаусу было сообщено о подозрении в получении взятки.

Детективы НАБУ установили, что в 2015-2016 годах Чаус неоднократно требовал взятки. В том числе 100 и 150 000 долларов за вынесение определенного судебного решения.

Судья также известен рядом неоднозначных решений, в частности он способствовал прекращению розыска олигарха Юрия Иванющенко.

25 августа Соломенский районный суд Киева арестовал квартиру и автомобиль судьи и отказался арестовать его земельный участок и автомобиль матери.

6 сентября Рада дала согласие на его арест, но Чаус уже был в Крыму.

Спикер Андрей Парубий также отмечал, что парламент поставит вопрос правоохранителям, "как могло случиться так, что судья Чаус сбежал".

Источники в САП сообщили УП, что судья Чаус выехал из Украины в Беларусь, а уже потом попал в Крым.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционная прокуратураХолодницкийсуд
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