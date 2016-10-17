Поляки извинились за осквернение украинских могил в Верхрата

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Понедельник, 17 октября 2016, 05:06

Польские общественные организации осуждают уничтожение надгробии жителям Верхрата, в том числе и воинам УПА, которые погибли во время Второй мировой войны и после ее окончания от рук немецких солдат и советских коммунистов.

Соответствующее заявление опубликовал в facebook председатель Фонда Международной Солидарности (Варшава), экс-министр иностранных дел Польши Кшиштоф Становский.

"Склоняясь над могилами в Верхрате и Монастыре, просим о прощении и призываем: нет нашего согласия на уничтожения могил, кладбищ, памятников! Знаем, что они являются частью тяжелого прошлого. В Польше есть увековечения со времен оккупации, восстаний, шведского потопа, двух мировых войн. А польской традицией является уважение к умершим! Пусть покоятся в мире", - говорится в заявлении.

Они также обратились к своим гражданам с призывом отбросить язык ненависти, осудить уничтожение надгробий, агрессивные надписи на стенах и нападения на людей.

Как известно, член праворадикальной националистической организации "Лагерь большой Польши" Давид Гудзец разместил в YouTube видео, на котором видно, как неизвестные валят памятник воинам УПА. В подписи к видео говорится, что на этот раз "чихочемни" разрушили памятник в Верхрате.

Этот же пользователь разместил в YouTube ряд видео из Донбасса. В заявлении также отмечается, что этот человек сейчас воюет на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе.

Темы: Польша история
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Комментарии — 1
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IP: 107.77.76.---Юрій Сидоряк17.10.2016 05:33
Якщо поляки зрозуміли плюндрування українських могил,то повинні і зрозуміти,що плюндрування на державному рівні національних героїв з УПА,це також негоже !
Краще розібратися з Волинською трагедією до кінця і визначити,хто(?) в цих подіях брав участь з подачі совєтських політиків і партизанських утворень в цих місцях! Якщо виясниться,що то колаборанти а ля Тарас Бульба-Савур,що мали розбіжності з Бандерою і бандерівцями галицьких теренів,то стане ясно,що перемішувати національну боротьбу з бандитизмом Негоже!
Все рівно Час розкриє таємниці в боротьбі УПА та тих хто примкнув до цієї боротьби за незалежність і свободу! Час все рівно все розкриє. Слава борцям за Незалежність України !
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