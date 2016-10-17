ФСБ забрала Сущенко на следственные действия

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Понедельник, 17 октября 2016, 15:02

Следственное управление ФСБ проводит очередные следственные действия по делу незаконно заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом в Твиттере сообщил в понедельник его адвокат Марк Фейгин.

"Через полчаса в СУ ФСБ очередные следственные действия по делу журналиста Романа Сущенко обвиняемого в шпионаже. Многое прояснится", – написал он.

Корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

10 октября украинский консул встретился с журналистом Сущенко в Лефортовском СИЗО в Москве.

Защита Сущенко добивается признания его российскими и международными правозащитными организациями политзаключенным.

Фейгин, который защищает задержанного в России по обвинению в "шпионаже" украинского журналиста, считает, что освобождение его подзащитного возможно только через обмен и решить это может только президент России Владимир Путин.

Украинская правда

Темы: СМИ Росcия
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