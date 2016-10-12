Вопрос с обменом Сущенко может решить только Путин – Фейгин

Российский адвокат Марк Фейгин, который защищает задержанного в России по обвинению в "шпионаже" украинского журналиста Романа Сущенко, считает, что освобождение его подзащитного возможно только через обмен и решить это может исключительно президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода"

По его словам, вопрос об обмене не решают ни следователь по этому делу, ни даже начальник следственного управления ФСБ России.

"В той острой ситуации, в которой находятся отношения России и Украины, России и Запада, вы же понимаете, что никто не станет освобождать Сущенко просто так. Вот обмен одних на других - это допустимая конструкция. Поэтому я считаю, что обмен - это та конструкция, которая допустима в этой ситуации, но просто для нее нужно создавать условия", - сказал адвокат.

По словам Фейгина, в российском суде, где дело рассматривают как закрытое из-за "государственной тайны", надежд на оправдание Сущенко нет.

"Поэтому, соответственно, я вижу здесь только политическое решение, но оно возможно, только если будут публичные предпосылки. То есть если возмущение тем, что журналиста представили как шпиона, взяли, арестовали, несмотря на очевидные публичные факты, - тогда российская сторона значительно быстрее пойдет на переговоры и в конце концов обмен, чем если о нем вообще ничего не будут говорить ..."- сказал адвокат.

В частности, предположил он, такой обмен мог бы быть возможен при наличии политического решения, на задержанного на днях в Украине человека, который, по утверждению Службы безопасности Украины, является агентом Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

Корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.