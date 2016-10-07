Украинцу Сущенко в РФ предъявили официальное обвинение

Российское следствие предъявило официальное обвинение в шпионаже гражданину Украины, журналисту Роману Сущенко.

Об этом сообщил ТАСС его адвокат Марк Фейгин.

"Ему предъявлено обвинение. Следователь продолжает излагать фабулу", – сказал адвокат.

По словам Фейгина, его подзащитный не намерен в пятницу давать показания следователю в качестве обвиняемого, так как у него не было возможности пообщаться с адвокатом и согласовать позицию.

Вместе с тем, отмечает адвокат, Сущенко не признает вину.

Фейгин надеется попасть к подзащитному украинцу в понедельник, написал он в Twitter.

Всё, кто хотят помочь Роману Сущенко, могут обратиться к @MarkGalperin для организации передач в СИЗО. Сегодня первую передачу уже занесли. — Mark Feygin (@mark_feygin) October 7, 2016

Как известно, журналиста "Укринформа" Сущенко, который работает последние годы в Париже, задержали в Москве 30 сентября, во время его отпуска.

1 октября суд арестовал его на два месяца.

Жене Сущенко о его задержании стало известно 2 октября.

Федеральная служба безопасности РФ утверждает, что Сущенко якобы является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины и его задержали при проведении "шпионской акции".

По утверждению ФСБ России, украинский журналист целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.

В отношении Сущенко ФСБ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж").

Как отмечал Фейгин, его клиент приехал в Россию навестить родственников, а не по работе.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.