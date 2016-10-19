Гройсман похвалил правительство Яценюка

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Среда, 19 октября 2016, 11:45

Премьер Владимир Гройсман считает, что правительство его предшественника Арсения Яценюка сделал много полезного для развития Украины.

Об этом он заявил в среду во время заседания правительства.

"Хочу отметить большую заслугу предыдущего правительства, правительства Яценюка. Они приняли на себя первый удар, а я работал в этом правительстве, 9 месяцев в 2014 году. Приняли этот вызов достойно и сегодня возможно сказать, что многое было сделано и в энергетическом секторе в том числе, и в макроэкономической стабилизации, что дало возможность выйти из той критической ситуации, которая была по состоянию на 2014 год", – сказал он.

Говоря об энергетике, Гройсман заявил, что задачей является меньше потреблять и больше добывать энергоресурсов. Он считает, что за пять лет Украина может увеличить собственную добычу газа на семь миллиардов кубометров.

Кроме того, по словам Гройсмана, в сравнении с прошлым годом прирост иностранных инвестиций в Украину составил 2,5 млрд долларов или 19%.

Олег Шанковский, УП

Темы: Гройсман Яценюк Кабинет министров
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Комментарии — 2
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IP: 46.219.247.---Горбатюк Миша19.10.2016 13:05
Гройсмана вот не за что похвалить. разве что за обвал цены ОПЗ в два с половиной раза. сомнительное достижение.
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IP: 91.200.224.---Yaroslav Yurkiv19.10.2016 12:57
Поки сам не спробуєш того "меду", не відаєш, що жде тебе попереду!
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