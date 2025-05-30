Азарова в России сделали академиком

Беглого премьера из Украины Николая Азарова избрали академиком Российской академии наук.

Источник: российское издание "Медуза"

Детали: Азаров в России является доктором геолого-минералогических наук. Его избрали академиком в отделении наук о Земле, по специальности "горные науки".

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Кандидатуру Азарова поддержали якобы 527 академиков (14 выступили против, 15 воздержались).

В сообществе ученых T-invariant называют избрание Азарова прецедентом, поскольку академиком РАН впервые стал человек с индексом Хирша ноль (Индекс Хирша – показатель влиятельности ученого, основанный на количестве публикаций и их цитирований).

29 мая T-invariant писал, что двух членов-корреспондентов Елену Березович и Федора Успенского не утвердили, как академиков, ведь они три года назад подписали письмо против российского вторжения в Украину.

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Что предшествовало:

В июне 2022 года Национальная академия наук Украины исключила из своего состава Николая Азарова за поддержку агрессии России против Украины.