Месяц фиолетового ногтя. В соцсетях детей призывают не молчать о насилии в семье

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Суббота, 22 октября 2016, 19:19

Украинская сторона СЦКК (Общий центр контроля за прекращением огня в Донбассе) может в 50-70% случаев договориться с россиянами о прекращении обстрелов на линии разграничения на Донбассе на определенный период времени.

Об этом в интервью "Громадському" рассказал руководитель украинской стороны СЦКК Борис Кременецкий.

"Я общаюсь непосредственно с российским генералом. Он соответственно выходит на ту сторону, я - на руководство или группировок, или антитеррористической операции. Мы договариваемся, в какое время, как это лучше сделать. У нас есть возможность останавливать огонь в 50-70% случаев", - отметил он.

"По словам российского генерала, он выходит на руководство вооруженных формирований (боевиков самопровозглашенных "ДНР" и  "ЛНР"), но фактически он выходит на своих коллег, которые под другими фамилиями там работают", - добавил Кременецкий. 

Темы: Донбасс Минские соглашения Росcия армия
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