Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В СЦКК розповіли, як домовляються з росіянами про "тишу" на Донбасі

Субота, 22 жовтня 2016, 19:19

Українська сторона СЦКК (Спільний центр контролю за припиненням вогню на Донбасі) може у 50%-70% випадків домовитися з росіянами про припинення обстрілів на лінії розмежування  на певний період часу.

Про це в інтерв’ю "Громадському" розповів керівник української сторони СЦКК Борис Кременецький.

"Я спілкуюся безпосередньо з російським генералом. Він відповідно виходить на ту сторону, я - на керівництво або угрупувань, або антитерористичної операції. Ми домовляємося, в який час, як це краще зробити. У нас є можливість зупиняти вогонь у 50-70% випадків", — зазначив Кременецький.

"За словами російського генерала, він виходить на керівництво збройних формувань (бойовиків самоназваних "ДНР" та "ЛНР"), але фактично він виходить на своїх колег, які під іншими прізвищами там працюють", — наголосив український генерал.

Теми: ДонбасМінські угодиРосіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
Усі новини...
Реклама: