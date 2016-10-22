В СЦКК рассказали, как договариваются с россиянами о "тишине" на Донбассе

Украинская сторона СЦКК (Общий центр контроля за прекращением огня в Донбассе) может в 50-70% случаев договориться с россиянами о прекращении обстрелов на линии разграничения на Донбассе на определенный период времени.

Об этом в интервью "Громадському" рассказал руководитель украинской стороны СЦКК Борис Кременецкий.

"Я общаюсь непосредственно с российским генералом. Он соответственно выходит на ту сторону, я - на руководство или группировок, или антитеррористической операции. Мы договариваемся, в какое время, как это лучше сделать. У нас есть возможность останавливать огонь в 50-70% случаев", - отметил он.

"По словам российского генерала, он выходит на руководство вооруженных формирований (боевиков самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР"), но фактически он выходит на своих коллег, которые под другими фамилиями там работают", - добавил Кременецкий.